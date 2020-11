La reforma de la calle San Juan arrancará nada más finalizar la Navidad

Domingo, 22 de noviembre de 2020

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó en la sesión que mantuvo el pasado jueves una modificación de créditos del Presupuesto Municipal de 2020, consistente en la reasignación de la cuantía de varias partidas ante nuevas necesidades que se han ido produciendo, aprovechando asimismo que otras partidas originalmente previstas no se han gastado total o parcialmente; una adaptación del Presupuesto que es “normal en los finales de año”, según el alcalde Marcos Iglesias.

Por un lado, se reducen varios gastos de personal inicialmente previstos, debido a, por ejemplo, que no se cubrieron todas las plazas de Policía que se sacaron a oposición (para las cuales estaban reservadas las correspondientes cuantías para el pago de salarios y de la Seguridad Social). También se retrae el dinero de varias subvenciones que no se han concedido ya que las entidades no las iban a poder justificar al no haber hecho actividades, y 35.000€ de la partida destinada a la celebración de las Ferias Ganaderas. Asimismo, la partida preparada para la indemnización a los miembros de la Corporación por su asistencia a Plenos y Comisiones se ha reducido en 22.000€.

En lo que respecta a las novedades que trae la modificación presupuestaria, la más relevante es la consignación del correspondiente complemento municipal para la ejecución de las obras incluidas en los Planes Provinciales de la Diputación. En concreto, este complemento asciende a 62.911,18€, desglosado de la siguiente forma: 55.625,46€ para la reforma de las calles San Juan y Rastrillo; 1.500€ para la mejora de la iluminación de Bocacara; y 5.785,72€ para la reforma del parque de Águeda.

Respecto a las obras de las calles San Juan y Rastrillo, el alcalde Marcos Iglesias confirmó esta semana que arrancarán nada más ponerse en marcha el 2021. En el caso de la calle San Juan, con varios establecimientos comerciales, se va a esperar a que finalice por completo la Navidad para arrancar, aprovechando además que “la perspectiva es complicada” (en referencia a que esa calle es clave siempre para el Carnaval, pero éste evento tiene pinta de lo que tiene pinta en 2021).



Otras partida destacada que aumenta en el Presupuesto de 2020 es la destinada al pago del personal de Jardinería, que crece de 113.110€ (incluyendo los salarios y la Seguridad Social) a 137.110€, debido a que “queremos tener la ciudad más cuidada”, y a la necesidad de labores diarias de desinfección en los parques por el coronavirus. Además, los gastos de mantenimiento suben en 21.000€.

Como otras cuestiones relevantes, se aumenta de 8.000 a 23.000€ el dinero a invertir en el Centro Joven; crece de 2.000 a 4.000€ la partida para el Mercado de Abastos (ya que se han adquirido carros nuevos para tareas sanitarias); y se ha creado una partida de 5.000€ para el proyecto de la Eurociudad. Asimismo, se incrementan los gastos jurídicos, y la partida de las subvenciones para la adquisición de libros de texto crece en 1.000€, hasta los 27.000€, para que ninguna de las solicitudes que cumple los requisitos se quede sin subvención.