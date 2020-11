El FS Salamanca Unionistas estrena una temporada ilusionante

Sábado, 21 de noviembre de 2020

El tiempo de espera ha terminado. El FS Salamanca Unionistas levantará este domingo el telón de la temporada después de ocho meses desde el último partido oficial. A las 12:30 horas, el conjunto charro recibirá en la Alamedilla al Tierno Galván en un duelo que se prevé igualado y emocionante.

“Nos medimos a Tierno Galván, para mí la mejor cantera de Valladolid, con lo que eso conlleva. Es un equipo que realiza un fútbol sala ofensivo, muy directo y juega muchísimo con pívot, por lo tanto la presión a balón va a ser determinante, pero sobre todo los reajustes defensivos y la anticipación ante esa situación”, explica Tomás de Dios sobre un rival que ya pudo jugar el pasado fin de semana.

El técnico salmantino da la bienvenida a una competición en la que su equipo parte como uno de los principales candidatos al ascenso. Después de las sobresalientes prestaciones del curso pasado, mantener el bloque es un punto de partida importante de cara a cosechar el deseado ascenso en esta 2020-21.

No obstante, De Dios quiere ser cauto en este inicio de campaña por el hecho de no haber podido probar a los suyos en ningún encuentro durante la pretemporada. “Somos una incógnita. La temporada anterior hicimos diez partidos amistosos y en esta no hemos realizado ninguno, pero bueno, somos un equipo competitivo, por lo tanto, todas esas adversidades que se presenten las vamos a superar seguro”, asegura.

El FS Salamanca Unionistas no podrá contar para este estreno con Barbero y Pablo Montes y tiene la duda de Manzanares, por lo que se reforzará con jugadores del juvenil de División de Honor que tan buenos resultados está cosechando.

Debido a la actual situación sociosanitaria, el encuentro se disputará en la Alamedilla a puerta cerrada, pero gracias al esfuerzo del club, todo aquel que lo desee podrá verlo a través del canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5VZOnj58vm1S99NReps-kA.

Por otro lado, en División de Honor juvenil, el Reina Kilama Salamanca FS tiene este sábado ante sí una de las salidas más complicadas de la temporada. El cuadro que dirige Mario Carretero viajará a Valladolid para enfrentarse a las 17:30 horas en el Lalo García al Tierno Galván.

La cantera pucelana es una de las más potentes de la región, pero si por algo destaca el Reina Kilama Salamanca FS es por su valentía y su apuesta por un atractivo fútbol sala sea cual sea el rival. Los charros son segundos, vienen de perder su imbatibilidad la pasada jornada ante el Tres Columnas y quieren retomar la senda del triunfo ante un Tierno Galván que solo ha podido disputar un partido, el del fin de semana pasado ante el Valverde que terminó con victoria vallisoletana por 2-6.