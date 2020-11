La alcaldesa de Vitigudino sale al paso de las acusaciones realizadas por el PSOE y que califica de “mentiras”

Viernes, 20 de noviembre de 2020

La edil no adscrita asegura que ha recibido presiones de Fernando Pablos para que renuncie al acta de concejala y asegura que no lo hará, aunque “si tengo que dejar mi dedicación parcial, lo haré”

La alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, junto con la edil no adscrita, María José Vicente, y la secretaria municipal, Pilar Pazos, salen al paso de las declaraciones y acusaciones realizadas ayer jueves por el secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, y el portavoz de este Grupo en el Ayuntamiento de Vitigudino, y anterior alcalde de la localidad, Germán Vicente.

Respecto a las manifestaciones pronunciadas por Pablos, Luisa de Paz señala que “en primer lugar no me conoce ni yo a él. En segundo lugar, creo que debería contrastar totalmente lo que dice cuando se hacen afirmaciones tan graves, porque por lo menos las versión si se la han dado así es totalmente falsa en todos los sentidos; y en tercer lugar, para no utilizar una palabra gruesa, este señor no me merece ninguna consideración, por no decir otras palabras muchísimo más gruesas; y es que alguien que califica de estadistas a una banda terrorista, se pone a la misma altura, y los que están en una banda se llaman forajidos”.

En cuanto a la situación de la edil no adscrita, María José Vicente, De Paz reconoce que “es cierto que un concejal no adscrito no puede percibir una remuneración, no puede tener una dedicación parcial ni exclusiva del equipo alguno si lo percibe a partir del abandono del grupo al que pertenece. Eso es verdad, lo dice el artículo 10, pero da la casualidad de que María José Vicente tenía la dedicación parcial desde antes de abandonar el Grupo socialista. Yo le ofrecí a su portavoz una dedicación parcial para uno de los dos concejales que podían tenerla dado que los otros dos no podían ser porque cobraban pensión. Le dije que lo hablaran y al final decidieron que fuera María José la que tuviera la dedicación, aunque creo que esto sucedió ya al final, pero comenzó a percibir esta dedicación antes de abandonar el Grupo socialista”.

A este respecto, De Paz recuerda que “la Ley de Bases dice en los artículos 30 y 33, que si se percibe la dedicación parcial antes del abandono del Grupo puede seguir percibiendo, entonces estamos dentro de la legalidad. Está muy mirado, incluso un informe técnico que hizo la secretaria-interventora así lo dice, se ha remitido toda la documentación donde hay que mandarla y está clarísimo todo, por lo tanto no estamos incurriendo en ilegalidad alguna”.

Presiones de Pablos a la concejala

Pero para Luisa de Paz “lo más grave de todo esto fue la llamada que se le hizo conminándola a que renunciara al acta de concejal y la entregara en el Ayuntamiento para que entre otro concejal, y eso sí que roza la ilegalidad porque el acta es personal e intransferible, y es su voluntad. Si se quiere ir yo no la voy a retener, pero eso lo tiene que decidir ella. Si quieren emprender acciones están en su derecho y si se llega al contencioso administrativo, civil o penal, acataremos la decisiones judiciales pertinentes, pero siempre sabiendo que esto está así”.

En cuanto a la querella de la Junta anunciada por los socialistas, la alcaldesa aclara que “nos pidieron un informe y se le ha enviado, ahora nos tendrán que comunicar el resultado y estamos en plazo. De momento no hay ninguna querella de la Junta, creo que lo que nos han pedido es lo que ha desencadenado la reacción de ayer, que no entiendo muy bien si no es para meter ruido ante la situación creada por otras declaraciones de él”.

Respuesta a las acusaciones de Germán Vicente

Respecto a las declaraciones de Germán Vicente, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento vitigudinense, Luisa de Paz señala que ha sentido “desilusión” porque “no me esperaba esto de mi predecesor a pesar de los rifirrafes que hemos tenido, porque es que miente”. Sobre algunas de las medidas o decisiones adoptadas, la regidora aclara que “todo está justificado”, como el establecimiento de cita previa en el Ayuntamiento como consecuencia de la pandemia, “una medida que se nos aconsejó y que se ha puesto en práctica en organismos oficiales como el ECyL, Junta, CEAS, etc., y ellos lo que pretendían era tener una habitación que ellos se adjudicaron como despacho del PSOE. Le dimos la opción de que toda la oposición compartiera despacho, pero es que además pretendían recibir aquí a gente y eso no se puede en una situación de pandemia, ni siquiera podían venir tres o cuatro de ellos porque no se cumplían las medidas de seguridad, entonces decidimos poner un horario en el mes de julio”. También, Luisa de Paz asegura que pueden acceder electrónicamente, “de hecho, los escritos los están registrando electrónicamente igual que las convocatorias las reciben electrónicamente, y eso se puede comprobar porque queda reflejado, y tienen reservado el viernes solo para ellos, para que vengan a registrar y a lo que sea preciso”, aunque reconoció que “es verdad que no han vuelto”.

Respecto a la recogida de un ordenador que utilizaba el Grupo socialista, “podemos demostrar que ese ordenador pertenecía a Secretaría desde 2012. Ellos lo utilizaban, pero cuando llegamos nosotros lo llevaron y lo cerraron con llave y nunca dijimos nada por tener la fiesta en paz, pero llegó la pandemia, había que desinfectar todo y hubo que abrir el cuarto, y al ver el ordenador comprobamos que era del Ayuntamiento, no del PSOE, y necesitábamos ordenadores, así que lo hemos llevado a la sala de juntas para el equipo de Gobierno que esté, y si la situación fuera normal, para ellos si necesitaran utilizarlo, también, pero que nadie se lo atribuya en exclusividad, el ordenador pertenece al Ayuntamiento”.

En cuanto al pago de facturas, la regidora señala que lo único que hay que hacer es hablar con la gente del pueblo, habrá folios que no se van a pagar porque no está justificado el cargo, eso no se va a pagar, ni las que tenían ellos ni las que tengo yo, pero las facturas se pagan todas, y los proveedores y gente con la que trabajamos nos han dicho que nunca ha pagado el Ayuntamiento de Vitigudino como lo está haciendo ahora, y no es mérito de los políticos, es mérito de todo el equipo que trabajamos en el Ayuntamiento”.

Celebración de plenos

Respecto a la convocatoria de plenos, Luisa de Paz se remonta a la polémica sesión de finales de agosto de 2019 sobre la vigencia del Reglamento de Organización y Funcionamiento Municipal (ROFM), recordando que “no queríamos incurrir en ilegalidad y pedimos a la Junta, a la Diputación y a la Subdelegación del Gobierno informes para saber si el ROMF estaba vigente. Entonces, pensando que iban a tardar menos en contestarnos, comunicamos que todos los plenos se iban a retrasar hasta tener los informes, pero todavía estamos esperando el de la Subdelegación, por lo que en teoría podríamos estar todavía sin convocar plenos.

Los informes recibidos de la Junta y la Diputación “coincidían en que había que derogarlo y actualizarlo porque no está vigente dado que la temporalidad de la ley no le da la validez necesaria, porque está obsoleto y hay leyes superiores y de la misma categoría que dejan sin validez jurídica todo lo demás, porque tiene 17 años. Por eso no hubo plenos hasta febrero, además de alguno extraordinario anterior. Pero vino la pandemia y pensamos que iba a ser mucho más corta. Carecíamos de medios telemáticos y formación, así que lo fuimos aplazando hasta ver que se alargaba la situación y en previsión de lo que ha pasado después accedimos a celebrarlos de forma telemática, así que en el mes de agosto hicimos dos, uno ordinario y otro extraordinario, y ahora tenemos otro previsto para el día 27 y las comisiones informativas para el día 23. Ya tienen toda la documentación y la han recogido”, aseguraba de Paz.



Sobre este mismo punto, la alcaldesa señala que “al principio fueron ellos los que nos pidieron los plenos telemáticos, pero lo desestimamos pensando que no se iba a largar demasiado la situación. Después, cuando accedimos a celebrarlos, fueron ellos los que los rechazaron, incluso no quisieron recibir formación y en algún caso ni acceder a la documentación”.

Respecto a la judicialización del Ayuntamiento, De Paz asegura que “correspondientes a actos de la actual legislatura, tenemos las demandas que interpone la oposición, concretamente el portavoz de Ciudadanos”, y reconoce que “hemos tenido 12 ó 13 pero todos heredados de la anterior legislatura”, además de las “denuncias que ha interpuesto particularmente la secretaria contra ellos, pero eso es algo particular, ni entro ni salgo”.

Igualmente rechaza que se realicen adjudicaciones a dedo, pues asegura que las obras adjudicadas corresponden a contratos menores y para los que se han solicitado tres presupuestos, adjudicándose mediante decretos de Alcaldía y cuya información obra íntegramente en su expediente correspondiente. Además, señala que el objetivo de que se realicen contratos menores “es para facilitar que las obras sean realizadas por empresas locales, en la medida que se puede legalmente, claro, porque los contratos de obra mayor se licitan por la plataforma”.

Y sobre la ausencia de Junta de Gobierno Local, “ni la tenemos ni se le espera”, señala la alcaldesa, “somos un municipio de menos de 5.000 habitantes, la mitad, y no tenemos por qué tener Junta de Gobierno legalmente, a lo mejor en algún momento la hacemos, pero les vamos a perjudicar si la hacemos”.

Irregularidades en la ejecución de las obras del polígono

Por otro lado, Luisa de Paz aclara los motivos del retraso en la recepción de las obras del polígono industrial, “lo que iba a ser al mes siguiente de tomar posesión llevamos año y medio. Estamos deseando poder hacerlo ya, pero no se pudo porque detectamos muy serias irregularidades. Recién llegada me encuentro que había que firmar unas certificaciones y una serie de cosas que suponían 87.000 euros de gasto que no estaban justificados ni ejecutados. Entonces tuvimos que llamar a los propietarios, a la empresa adjudicataria y a los ingenieros del proyecto e informales de la situación. Entonces, ante no cobrar nada, porque me negaba a firmar junto con el arquitecto y la secretaria, la empresa y los ingenieros confesaron y, evidentemente, los 87.000 euros no había que pagarlos. Esa situación ha llevado mucho tiempo, muchos disgustos y muchas reuniones, y con mucha prudencia nos hemos callado, y no digo más que no estaban, y eso es lo que hemos encontrado. Uno de los propietarios de la empresa lloraba… Se acercaban las lecciones, dijo”.

Respuesta de la secretaria

La secretaria municipal, Pilar Pazos, centro de la diana para la oposición, quiere dejar claro que “nunca se me notificó ningún expediente disciplinario. Se utilizó un informe de Asistencia a Municipios, sin firmar, donde se aclaraba cómo debía tramitarse un expediente disciplinario y ya estaba publicado en dos medios de comunicación, con toda sarta de detalles”.

Para de Pazos, “parece que se inicia un expediente con cuatro o cinco delitos, o no sé cómo calificarlos, y curiosamente no se instruye nada en absoluto y de pronto he cometido 20. De esto es conocedor el Colegio de Secretarios. Me he callado mucho tiempo y estoy harta, las elecciones las pierden los políticos no las he perdido yo, yo no me dedico a eso, y el PSOE sabía desde febrero de 2019 que no se podía devolver la cantidad completa de lo cobrado por las sepulturas”.

La secretaria municipal asegura que “se han perdido las buenas maneras. En ruegos y preguntas se dedican a insultar y calumniar a la secretaria cuando saben que yo no puedo contestar y que me remito a mis informes. Todo lo que han dicho está en la Audiencia con la querella correspondiente y allí, delante del juez, nos vamos a ver las caras. Los plenos no son para faltarle el respeto a los técnicos. Antes de afirmar que yo estoy prevaricando o cometo malversación de caudales públicos, hay que tener pruebas, cosa que yo sí tengo de ellos, por eso interpuse una querella. Se acabó, ya no estamos aquí justificando nada, ya está bien”, concluía.

María José Vicente no dejará su acta

Por último, la concejala no adscrita, María José Vicente asegura que “ayer Fernando Pablos me llamó como muy preocupado por mi dedicación parcial, pero realmente lo que le preocupa es mi concejalía y que renuncie a mi acta de concejal, porque después de enviarme un informe, que me dijo que era demoledor y que era conocedora de este informe desde hace mucho tiempo y que me había informado de que realmente no estoy legal aquí, lo que si es así no estaría aquí, desde luego, me pidió que renunciara al acta de concejal”.

Sobre esta propuesta, la edil asegura que “si yo tengo que renunciar a mi acta, renuncio porque yo quiera pero no por cobrar una dedicación parcial. Desde el principio pasé a no adscrito con la intención de dejar mi dedicación parcial si la tenía que dejar, pero no la he tenido que dejar porque no es ilegal y sigo ahí”.

Ante la presión ejercida desde el PSOE, la concejala se reafirma en que “mi acta no la voy a dejar, para nada, además, si tanta preocupación tienen por mi dedicación, no sé por qué me tienen que decir que tengo una semana para pensarme realmente que si esto es ilegal tengo que dejar mi acta, porque no tiene nada que ver un tema con el otro. Si mi dedicación es ilegal la dejaré, pero mi acta no tengo por qué dejarla en ningún momento, y es que no la voy a dejar, que les quede claro de una vez”.