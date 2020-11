Jueves, 19 de noviembre de 2020

El centro de salud de Guijuelo se suma a la protesta contra el "decretazo" de la Junta

Los sanitarios se concentraron en la puerta para expresar su desacuerdo con la nueva normativa

Sanitarios de Guijuelo protestando contra el "decretazo" - Kiko Robles

El centro de salud de Guijuelo se ha sumado esta mañana a la protesta contra el ya llamado "decretazo" de la Junta de Castilla y León que reordena la sanidad de la región. A las once de la mañana los facultativos del centro se han concentrado en la puerta para exp

resar su descontento con la nueva normativa que ya ha contado con el rechazo absoluto de todos los sindicatos sanitarios. La coordinadora, Julia Castilla señaló que la medida no es realista y que puede provocar que no llegue la atención debidamente a los usuarios.