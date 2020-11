Serna: “Hay que afrontar el partido con la mayor de las confianzas para darnos una alegría, igual que a la afición de Unionistas”

Jueves, 19 de noviembre de 2020

Miguel Serna, portero de Unionistas, está cuajando un buen inicio de Liga y muestra sus impresiones de cara al duelo con el Coruxo, el Reina Sofía y cómo se ha vivido el contagio de un compañero por COVID-19.

Estado tras el parón: “Estamos muy bien, la verdad que este parón a nivel motivacional no hace más que incrementar las ganas de que llegue el domingo, de volver a jugar… Es una competición atípica y tenemos que disfrutar ya no de cada partido, si no de cada minuto. Queremos seguir demostrando el buen nivel anímico y físico que tenemos y ojalá nos empiecen a acompañar los resultados, porque entiendo que debíamos tener un poco más en cuanto a puntos”.

Coruxo: “No estamos hablando del rival aún, porque lo más importante somos nosotros y hemos demostrado en cuatro jornadas que podemos competir con cualquier rival, conocemos nuestras virtudes y estamos recuperando gente. Hay que afrontar el partido con la mayor de las confianzas para darnos una alegría, igual que a la afición de Unionistas”.

Cómodos en el Reina Sofía: “Todo es cuestión de sentimiento y feeling, los compañeros nos estamos conociendo cada vez más y sabemos el sitio en el que nos gusta que nos den el balón. Seguimos creciendo como familia y el grupo humano es excepcional, somos una piña y le hemos cogido el pulso al campo, nos adaptamos a él y vamos a salir desde el primer minuto a buscar los tres puntos”.

Plus del césped artificial: “Es inevitable, porque estás acostumbrado a trabajar en esa superficie y desconozco si el resto de clubes pueden entrenar en ella alguna vez, pero es cierto que nosotros estamos adaptamos; aunque lo planteo al contrario, los rivales pueden pensar lo mismo cuando vamos a su campo al ser de césped natural. No obstante, lo más importante es ser muy fuerte en casa y fuera dar un ‘campanazo’ para que al final de la primera etapa de la Liga se pueda estar más arriba”.

Caso de COVID en el equipo: “Ver a un compañero así es difícil, pero hay que aceptarlo como lo que es y la época que estamos viviendo. Es algo normal y natural, aunque no nos guste que sea así, pero estamos trabajando muy bien a nivel interno con las mascarillas, geles, lo que nos lleva a que no haya contagios entre nosotros y deseamos que nadie se pueda contagiar en estas 18 jornadas. Estamos concienciados del peligro que hay fuera”.

Actuaciones: “Estoy muy contento en Salamanca. Es una aventura que acepté en verano, lo que me lleva a un compromiso personal con este club y me siento muy identificado con sus valores, cuando crees en lo que haces, los resultados llegan. Al portero se le reconoce por las paradas, pero hay mucho trabajo detrás. Lo que intento es disfrutar cada segundo y las cosas están saliendo bien. Ya dije que quería hacer al club más grande de lo que era”.