Barbero anima a las masas con un rotundo mensaje: “Vamos a morir por este escudo, la camiseta y su gente”

Jueves, 19 de noviembre de 2020

Dani Barbero, portero del Salamanca UDS, habla en SALAMANCA AL DÍA tras el parón sobre el partido con el Pontevedra, su titularidad, su rivalidad con Javi Jiménez y los retrasos en los pagos por parte de Lovato.

Sensaciones: “El vestuario está bien, aunque jodido por la derrota con el Ferrol del otro día; pero ya hemos pasado página. Ahora estamos centrados solo en el Pontevedra y vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para ir allí y ganar”.

Parón: “Tiene sus dos vertientes: por un lado quieres competir lo antes posible para quitarte el mal sabor de boca, pero creo que también nos ha servido para desconectar y cargar las pilas”.

Entrenamientos: “Nosotros damos el 101%, pero la situación te hace apretar el culo porque te ves con la soga al cuello. Creo que la intensidad y el trabajo del grupo sigue siendo igual de bueno”.

Titular el pasado fin de semana: “No vine aquí para ir de vacaciones y ya lo dije en mi presentación. Yo he trabajado cada día al 200% y tengo la conciencia tranquila”.

En el once contra el Pontevedra: “Lo único que está en mi mano es entrenar bien durante la semana y ayudar al equipo en todo lo que pueda, el resto ya es decisión del míster”.

Rivalidad con Jiménez: “Lo que hay que tener claro es que ni él ni yo decidimos quién juega. Ni él tiene la culpa de que juegue yo y al revés tampoco. Sabemos diferenciar nuestra relación fuera del campo a la de compañeros”.

Pontevedra: “Salidas difíciles son todas. Por las circunstancias que ha tenido el equipo es un partido importante, podemos ganar, empatar o perder, pero nos vamos a dejar la vida para ganar allí y sacar puntos como sea. El fútbol ya se sabe cómo es, son 90 minutos, pasan muchas cosas… pero nos vamos a matar, de eso no tiene que tener nadie duda”.

Tipo de partido: “Complicado, un campo y un rival muy difícil. Esto es la Segunda B, ya lo dije el otro día y aquí no hay ni Barsa ni Madrid y te puede ganar cualquiera, cuando acaba la Liga miras las tabla y ves que el último gana al primero… Todo va a estar igualado y los partidos se ganan desde el minuto 1 hasta el 90 y si te dejas la vida tienes muchas opciones de vencer”.

Final para Egea: “Nosotros no estamos pensando en eso y tampoco se ha comentado, pero si que estamos a muerte con el míster… El club luego decidirá lo que sea y vamos a ir a ganar, ya no porque vayan a echar a uno, si no porque es lo mejor para el Salamanca, que se merece estar arriba”.

Presión extra por el mal inicio: “Yo no hablaría de presión, pero a la afición del Salamanca no le podemos pedir nada; tenemos que darles alegrías. Ya me contaron la historia de este club cuando llegué y si algo le caracteriza es su ADN. Vamos a morir por este escudo, la camiseta y su gente. La cosa no ha empezado como queríamos, pero saldremos más fuertes”.

Retrasos en los pagos: “Son cosas del club que ya se han hablado y se han solucionado. No nos ocupa ni un segundo hablar de ese tema en el vestuario ahora mismo”.