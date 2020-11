Unamuno asesinado

Se dice que cierta señora con vocación literaria entregó a Bernard Shaw un manuscrito para que le diera su opinión sobre él. Al cabo de unos días, el escritor se lo devolvió y le aconsejó con buenas palabras que se dedicara a otra cosa.

- Pero usted no ha leído mi libro, dijo la señora.

- ¿Cómo lo sabe?

- Porque las páginas iban unidas de dos en dos y veo que solo ha abierto las primeras.

- Señora, respondió Bernard Shaw, cuando voy a comerme un huevo no necesito comérmelo entero para saber que está podrido.



Algo así voy a hacer yo en estas líneas: comentaré un documental recientemente estrenado que relata los últimos meses de la vida de Unamuno, sugiriendo que este fue asesinado por un taimado falangista (o carlista). Y lo haré sin haber visto la película, de lo que me exime la profusión de entrevistas y reportajes que la han precedido, con un buen marketing convenientemente adobado de forzada polémica y algo de provocación, como es ya casi costumbre en obras que traten de nuestra historia reciente. O sea que, propiamente, criticaré más bien lo que el director, Manuel Melcón, ha dicho sobre su película y lo que me predispone en su contra.

Desde mi punto de vista, este sería un caso claro de búsqueda de tres pies al gato. Pues, según el director, no hay certezas sobre lo que pasó en los últimos días de Unamuno y el relato franquista sobre su muerte habría perdurado como versión oficial hasta hoy, momento en que el autor, después de años de investigación, nos ofrece su buena nueva. Lo cual supone desautorizar en bloque a los no pocos autores que han estudiado la biografía de Don Miguel (Salcedo, González Egido, Juaristi, los Rabaté, Blanco Prieto, etc.), a los cuales mal les cuadra la etiqueta de franquistas.



Estimo que Severiano Delgado, el autor de Arqueología de un mito. El acto del doce de octubre en el paraninfo, ha aniquilado de modo contundente la versión de Melcón sobre la muerte de Unamuno, señalando sus muchas tergiversaciones, errores y medias verdades. (Ver “Ramón Mercader en Salamanca. La muerte de Unamuno a martillazos con la historia”, en el blog Conversación con la historia). Pero con no menos rigor se pueden rechazar la mayoría de las demás especies que Melcón ha propalado: no es cierto que Don Miguel no conociera Aragón, su supuesto asesino; no es verdad que Unamuno no saliera de casa después del doce de octubre (aunque lo hiciera con menos frecuencia y seguido de un policía); no se puede decir que se desconocieran las quemas de libros desde los primeros días de la sublevación (también las hubo en el lado republicano); es un error hablar del “impuesto revolucionario” franquista (sí, en cambio, hubo suscripciones patrióticas, requisas, multas, extorsiones, etc.).

Ni es cierto tampoco que Unamuno careciera de vinculación ideológica con el Movimiento. De este error creo que se derivan muchas falsas apreciaciones que circulan sobre Don Miguel. Una cosa es que aborreciera al fascismo –y a su versión local, el falangismo– y otra que no sintonizara con el Movimiento y con Franco, incluso después del doce de octubre. Y que maldijera a la república e insultara a sus dirigentes. Sus múltiples declaraciones de adhesión explícita a los militares sublevados ante corresponsales extranjeros así lo atestiguan y no sirve decir que pasaron por la censura, pues muchas la sortearon al ir directamente al extranjero.

En resumen: quizá se trate de una gran película, pero contiene mercancía averiada desde el punto de vista historiográfico. Quizá, ya que trata de cosas chocantes y tiene un final sorprendente, pudiéramos hablar de un thriller. Pero el director también ha metido la pata contándonos el final de antemano. Un spoiler, vaya.

