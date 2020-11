“No hay vacunas de la gripe. Vuelva a partir del 30 de noviembre”. La respuesta a una paciente del centro de salud de la Alamedilla

Miércoles, 18 de noviembre de 2020

Hace días que la consejera de Sanidad de Castilla y Léon, Verónica Casado, reconocía retrasos en la llegada de las partidas previstas de vacunas de la gripe, algo que, avanzaba, se iría subsanando poco a poco.

Sin embargo, en esta semana siguen los problemas. Prueba de ello es el testimonio de una usuaria del centro de salud de la Alamedilla: “ayer me tocaba vacunarme y me dijeron que no podía ser. La persona que me atendió en la puerta, me comentò que pidiese a partir del 30 de noviembre”.



Fuentes del entorno sanitario explican que estas situaciones se dan en la mayor parte de los centros de salud, ya que van recibiendo partidas para el suministro semana a semana y que cuándo no hay para todos los pacientes que tienen cita, se les da prioridad a los más vulnerables, es decir, los mayores de 65 años o los que tienen enfermedades crónicas.