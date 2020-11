Las desinsectaciones de la casa protegen la salud de la familia

Miércoles, 18 de noviembre de 2020

Con la llegada del invierno, no sólo los ácaros, sino una gran variedad de insectos se mete sin permiso en nuestras viviendas y pueden representar una seria amenaza para nuestra salud y la de nuestros hijos

Millones de bichos diminutos o microscópicos conviven diariamente con nosotros en nuestras casas sin que seamos plenamente conscientes de ello porque no los vemos, o porque se les ve con mucha dificultad. Si supiéramos la cantidad de ácaros que anidan en el colchón de nuestra cama, no nos acostaríamos nunca. Pero no son los únicos “okupas” que hay en nuestro hogar. Para echarlos, lo mejor es contratar los servicios de una empresa de desinsectaciones. Además de limpiar a fondo nuestra vivienda, preservará nuestra salud. Algo que siempre es importante, pero que en estos tiempos de Covid-19 parece imprescindible.

Las desinsectacionesde la casa protegen la salud de la familia. Con la llegada del invierno, no sólo los ácaros, sino una gran variedad de insectos se mete sin permiso en nuestras viviendas y pueden representar una seria amenaza para nuestra salud y la de nuestros hijos. Por esto, es necesario contratar a una empresa profesional especializada en desinsectaciones, que sabe cómo tratar cada plaga para ello y erradicarla sin el riesgo de que quede algún individuo a salvo que reproduzca esa “invasión”. A este respecto, Pineda Integrados es una empresa referente en desinsectaciones en toda España.

Multitud de "invasiones" son posibles

Multitud de "invasiones" son posibles. Los insectos más frecuentes que aparecen en un hogar durante los meses de frío y lluvia y que con frecuencia requieren de los servicios de desinsectaciones son las arañas (tegenaria), la mariquita de siete puntos (coccinella septempunctata), la crisopa de alas verdes (chrysoperla ccarnea), la tijereta común (forficula auricularia), la cochinilla común (oniscus asellus), moscas, mosquitos, polillas… Por no hablar de otros servicios que también presta Pineda Integrados para acabar con los roedores…

No podemos emprender una “cruzada” contra todos estos incómodos y desagradables “invasores” a la vez, ni mucho menos tomar unas medidas de precaución tan extensas que impidan que alguna de estas especies de insectos logre “colarse” en nuestras casas. Y la picadura de alguna de ellas, como por ejemplo la de la araña común, además de ser dolorosa, puede provocar alguna reacción alérgica de imprevisibles consecuencias.

La experiencia de Pineda Integrados

Nos hemos referido a Pineda Integrados poque es una de las empresas especializadas en desinsectaciones y erradicación de plagas que es referente en el sector en toda España. En 1975 nacía el proyecto Pineda Servicios Integrados SL, inicialmente focalizado en la prestación de servicios de control de plagas para particulares, empresas y Administración Pública, que día de hoy ha evolucionado hacia un concepto multiservicio en el ámbito de la Sanidad Ambiental y Salubridad en sus distintas modalidades.



Su crecimiento durante los últimos años la sitúa como un referente a nivel nacional en el sector, actuando como socio colaborador de entidades y organismos importantes, en sectores como la Industria Alimentaria, Restauración y Hostelería, Administración Pública, Telecomunicaciones, Entidades Financieras y el resto del amplio espectro empresarial nacional.

Excelencia

Desde su fundación, hace casi medio siglo, Pineda Servicios Integrados SL ha desarrollado una serie de valores sostenibles en el tiempo: Pineda Especialización en la prestación de los servicios. Pineda Innovación y Desarrollo de los procesos. Pineda Evaluación continua de la satisfacción de sus clientes. Pineda Flexibilidad de estructura. Pineda Previsión de futuro, desarrollando e incorporando nuevos servicios que cubran todas las necesidades del cliente.

La excelencia para Pineda Servicios Integrados SL es la atención rápida, efectiva e integral al cliente. La superación permanente de sus expectativas constituye su principal razón de ser. La lealtad a todos cuantos apoyan a la empresa, obliga a la compañía a seguir avanzando sin escatimar esfuerzos.

Servicios en toda España

Entre los trabajos más importantes que Pineda Servicios Integrados desarrolla por toda España están el control de plagas;desinfección, desinsectación, desratización, planes de reforma estructurales, vigilancia por monitorización, control de aves, control picudo rojo palmeras…

Productos para la hostelería, productos para lavanderías, limpieza de vehículos, desengrasantes, detergentes, ambientadores, celulosa, etc.

Higiene. Contenedores de compresas y pañales; ambientadores bacteriostáticos, purificadores de aire y sistemas de ozono; alfombras de entrada; servicios de higiene en general…

Servicios de limpieza. Mantenimiento de edificios y oficinas; limpieza en obras; limpieza en medios de transporte y vehículos a domicilio; eliminación de graffitis… Todo tipo de limpiezas técnicas y desinfección; limpieza y desinfección de alcantarillado; conductos aire acondicionado; obras; conductos de extracción de humo…

Calidad de agua y control Legionella. Normativa Legionella Torres de refrigreración, Agua fría y caliente sanitaria, Spas y jacuzzis… Otros sistemas…

Tratamiento de la madera. Informe de patologías de la madera, como termitas, control de la carcoma…