La consejera de Sanidad avanza que el nuevo Hospital de Salamanca se abrirá en las próximas semanas 

Martes, 17 de noviembre de 2020

La esperada apertura del nuevo Hospital de Salamanca está más cerca, en concreto, está previsto que sea en las próximas semanas, tal y como ha avanzado este martes la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, que se ha defendido en las Cortes de las críticas del PSOE sobre su gestión de la pandemia generada por el Covid-19.

La consejera de Sanidad también ha señalado, en respuesta a una pregunta del procurador del PSOE por Salamanca Fernando Pablos, que en estos meses de pandemia se ha seguido trabajando para la puesta en marcha del nuevo Hospital. Así, tal y como ha explicado, ya están listos los laboratorios, el servicio de Oncología tiene instalado el primer acelerador y actualmente se está realizando la instalación de la cocina de línea fría.

Cabe recordar además que en el nuevo Hospital podría prepararse en 24 horas para acoger una UCI con pacientes Covid-19 en el caso de que fuera necesario. Si los pacientes que requieren de ingreso hospitalario aumentan, se utilizaría la zona REA del edificio (zona de reanimación) como UCI extendida, con 39 puestos. Está pendiente de la instalación de camas y equipos, pero el tiempo de respuesta para adecuarlo del todo es de 24 horas.



El anuncio de Sanidad ha llegado en un pleno en las Cortes en el que no han faltado momentos de tensión, y uno de ellos ha sido precisamente cuando la consejera de Sanidad ha acusado a la bancada socialista de comportarse con ella de forma “machista”. “No soy títere de absolutamente nadie, creo que lo he demostrado durante toda mi carrera, nunca me he sentido discriminada, ahora siento posturas machistas en las que se habla de tutelas, de títeres, no me conocen nada”, se ha defendido la consejera, quien ha defendido el “trabajo en equipo” del Gobierno.