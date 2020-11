La asignatura de Valores Cívicos de la nueva ley de educación la impartirán profesores con conocimientos en Filosofía

Martes, 17 de noviembre de 2020

La asignatura de Valores Cívicos y Éticos de la nueva ley de educación, la LOMLOE, será impartida por profesores "competentes" con "conocimientos en Filosofía", según ha afirmado la Ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño sobre lo que va a suceder con la asignatura de ética en la nueva ley educativa.

El senador de Más Madrid ha calificado de "incomprensible y inexplicable" que "se nieguen a restaurar la ética de 4º en el lugar y con el peso que le corresponde". "Es una absoluta decepción", ha valorado Fernández Rubiño, instando a la ministra a "rectificar" en el proceso de enmiendas en el Senado.

Para el senador de Más Madrid, una de las cuestiones "más graves" de la Ley Wert fue "desplazar" del currículo la filosofía y la ética una asignatura que "no es solo la historia del pensamiento de esta civilización, el origen de la fundamentación de la ciencia, el intento de plantear las preguntas a las que ningún ser humano puede dejar de intentar responder, sino también la raíz de los cimientos del edificio jurídico y político en que se basa la democracia y la ciudadanía".

A su juicio, "no es suficiente con una asignatura de Valores Cívicos con "escasa carga curricular" e "impartida por profesores no especializados". "Porque no es lo mismo estudiar la apología de Sócrates que aprender a recitar la Constitución Española, no es lo mismo estudiar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt que aprender una especie de catecismo laico de buenas maneras", ha advertido.

Si bien, la ministra ha defendido que es suficiente con la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. "Asumo todo lo que usted dice pero no es necesario más que incorporarlo a los Valores Cívicos y Éticos", ha subrayado, precisando que en esta materia, los alumnos conocerán no solo los valores constitucionales, sino también "la igualdad entre hombre y mujer o la educación para la transición ecológica", entre otros. Además, ha asegurado que los profesores que impartirán esta asignatura serán aquellos "que tengan conocimientos en Filosofía" aunque ha precisado que todavía no se ha decidido qué profesorado tendrá que ser el competente para darlo.



"Probablemente el que usted piensa, que tenga conocimientos en Filosofía porque la ética forja el carácter, es aquella parte de la filosofía moral que nos permite deslindar entre lo correcto y lo incorrecto, y obviamente esa es la esencia de toda la educación, porque la finalidad es hacer personas competentes, críticas, éticas, capaces deslindar entre lo verdadero y lo falso", ha enfatizado Celaá.

Precisamente, sobre este punto, el senador de Más Madrid ha recomendado a la ministra que "si quieren combatir las fake news, reinstauren la ética de cuarto". "No necesitan ninguna orden ministerial que le ponga más fácil a la derecha soltar soflamas contra supuestos ministerios de la verdad", ha indicado.

La ministra de Educación ha recordado que, de acuerdo con la nueva ley de educación, la LOMLOE, todo el alumnado cursará Educación en valores cívicos y éticos en uno de los cursos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.