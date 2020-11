“Mi país actuó inmediatamente contra el Covid-19 cerrando fronteras y el seguimiento ha sido muy efectivo”

Sábado, 21 de noviembre de 2020

Nació en Londres pero a los 6 meses sus padres lo llevaron a Nueva Zelanda, su país de origen, donde ha vivido casi toda su vida. Luke Trenwit se encuentra ahora encantado en Salamanca, donde ejerce enseñando inglés y quiere cumplir el deseo de mejorar su español y viajar por España. Sus alumnos valoran su competencia como profesor y la curiosidad por aprender nuestra cultura.

¿Qué te parece España y Salamanca para vivir?

Me encanta España y Salamanca. Salamanca tiene un 'duende' o encanto que es difícil explicar con palabras. Hay cosas aquí que son diferentes del mundo anglosajón, por ejemplo el horario; pero además vivir en Salamanca es súper fácil. Es una ciudad pequeña donde uno puede desplazarse sin problemas. En mi caso, uso la bici.

¿Eres consciente del gran desencanto en nuestro país con los políticos y la crispación especialmente con quienes ocupan el poder?

Sí, es imposible evitarlo. Uno tiene una conversación con una persona en la calle y, normalmente, él/ella tiene una ideología determinada. Es decir, es difícil establecer una conversación con alguien que piensa diferente. Me parece que España, en este sentido, está polarizada. Es un problema porque es difícil conseguir consenso.

Un ejemplo en las antípodas de España

La Presidenta del Gobierno de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern y sus ministros donarán en los próximos seis meses el 20% de su sueldo, casi 900.000 euros, para combatir el coronavirus. Del mismo modo rebajarán su sueldo los jefes ejecutivos de los servicios públicos. ¿Acostumbran a actuar así los políticos en tu país?

Eso no es común. Pero el gesto ha sido bienvenido por los habitantes en Nueva Zelanda, dadas las circunstancias que la población ha tenido que lidiar este año. Es justo decir que el Gobierno ha ganado más respeto de los ciudadanos.



En España se han escuchado numerosas voces a nivel social y mediático para que los políticos tengan un detalle en ese sentido, sin respuesta hasta el momento…

De manera similar a NZ, creo que este tipo de gesto sería bien recibido aquí también.

¿Se ha combatido el Covid19 en tu país?

Más o menos. Hasta ahora sólo ha habido 25 muertos por el virus. Hay casos nuevos pero suelen ser de gente que, recientemente, ha llegado de los países extranjeros. Diría que, en comparación con otros países, el Gobierno ha tenido más éxito combatiendo el virus. Además Nueva Zelanda ha implementado un sistema de seguimiento que ha sido muy efectivo.

¿Cómo interpretas la gestión de esta pandemia en España?

Bajo mi perspectiva, la gestión en España podría haber sido mejor. El Gobierno ha intentado solucionar el problema. Sin embargo ha elegido priorizar y salvar la economía, más que hacer frente el virus. Así que ha habido retraso en la implementación de una política coherente y mientras tanto, la gente moría.

Este país de Oceanía situado al sureste del océano Pacífico cuenta con una población aproximada de 4.900.000 habitantes, por los 47 millones de España. ¿Conoces las pautas que se han seguido en Nueva Zelanda para controlar este virus y qué diferencia ha habido respecto a nuestro país?

En NZ no hubo esta confusión. El Gobierno ha tenido una estrategia concreta, solucionar el virus primero y la economía después. Además, el Gobierno comunicó este mensaje constantemente y con claridad.

Al principio las pautas eran muy estrictas con la idea de hacer frente al virus y ahora son más relajadas, precisamente porque esta estrategia ha funcionado. La mascarilla no es obligatoria y las tiendas están abiertas. Igualmente NZ tiene ciertas ventajas, como el hecho de que es una isla, un país pequeño, etc. Mi país actuó inmediatamente para cerrar las fronteras y ser prácticos para atajar el problema. Como observador, diría que las pautas aquí han sido más improvisadas y no se ha explicado bien el propósito.