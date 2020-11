Martes, 17 de noviembre de 2020

Hace unas fechas escribía una opinión, con el título de ‘Sentido Común’, en que mencionaba a mi buen amigo Isidoro Terol (ver foto); al que había perdido la “pista” un largo tiempo atrás. Pues bien; el mismo día de su publicación recibía un –whatsApp-, suyo en el que me escribía: “He leído alguno de tus-Artículos-que me han enviado, y me han encantado, tú línea no la has perdido con el paso de los años”.

Pienso que debería iniciar mi réplica al amigo –Isidoro-, diciéndole gracias por su alabanza. Añadiendo a continuación la gran satisfacción que siento por haber reanudado nuestra comunicación epistolar, aunque ahora lo sea a través de los-Medios Digitales. Ha sido una larga tregua: “intermisión, descanso, dar tiempo, no ser urgente una cosa”… la que nos hemos tomado. Dado que la entrevista que menciono sucedió en el año 1998 y lo he contado también: “En un mes de julio. Isidoro ante un Pacharán con hielo y puro perenne en mano y un servidor con sencilla tónica fresquita. Mientras la ligera brisa hacía revolotear los papalillos en el suelo de la terraza del bar Ecuador, allá en el Barrio Garrido.

Larga tregua amigo Isidoro, ¡22 años! nuestros mejores años. Cuando con una amplia sonrisa y dando una calada del enorme puro que degustabas en la sobremesa contestabas a la pregunta ¿Y lo de Alcalde de Monleón?...

“Pues algo totalmente circunstancial, mi mujer es de allí y hubo un momento en el que tuve que decidirme por esta tarea, siempre con la intención de que entre todos sacásemos aquello adelante”. En aquellos tiempos él era Gestor de Seguros y llevaba 32 años en la empresa. Por paradoja, su máxima ilusión era el haber sido “tocaor” de guitarra. Inefable Terol , un hombre fiel a su pensamiento: “Siempre se puede hacer algo por alguien”.

- Buenos días señor Manuel.

- Buenos días prenda. ¡Qué bien esta la-Parcela-, en Otoño!

- ¿Qué le ha parecido nuestro amigo Isidoro?

- Pues hombre; por lo que escribes y me has contado, me parece una persona singular, integro y cabal… y ahora te pregunto yo. ¿Has conocido a muchos así? Desde el punto de vista de vida propia; pero sobre todo durante tantos años de tu actividad en Prensa, Radio y Televisión.

- Larga y “sabrosa” pregunta amigo. Pero puedo manifestarle mi gran satisfacción por las cientos de –Entrevistas-, que tuve el honor de realizar a personas singulares; catedráticos, hombres y mujeres de oficios varios, y personajes que bulleron en ambientes muy contrapuestos, artesanos y artistas de una –Salamanca- popular; de la que forman realmente la historia diaria de una población. ¡Una gran satisfacción! señor Manuel!



- ¿Contento entonces y ahora?

- ¡Pues claro hombre! también agradecido; sobremanera cuando el gran salmantino, escritor y Director de ‘El Adelanto’ también personaje singular Enrique de Sena (q.e.p.d), tuvo la deferencia de hacerme el prólogo, de uno de mis libros ‘Gente maja’ “60 personajes salmantinos”, y escribió: “… Que Anselmo no es o no fue en su momento crítico, es bien cierto. Dejó hablar a sus entrevistados, trasladó a las cuartillas literalmente las respuestas y supo recoger con maestría periodística lo que le contaron. Al no ser crítico, podríamos tener la impresión de que-Anselmo SANTOS-, nos trae un mundillo humano discreto en calidades o rico en virtudes. Pero en ningún momento el autor cae en el viejo y cultivado vicio de la hipocresía, de decirnos que todo mortal es un alma de Dios”.

- Pregunto: ¿He contestado con esta valoración de-Enrique de Sena-, a su larga pregunta?

- Con creces. Y ahora dime. ¿Por alguno de tus entrevistados sentiste alguna admiración especial?

- Siendo sincero; todos los personales entrevistados fueron singulares, cada uno con “lo suyo”… pero siempre sentí especial admiración y empatía por el-Poeta- de Cantalpino- y gran persona-Armando Moralejo-(q.e.p.d). (Ver foto). Primero; porque versionó sobre mí con lo siguiente: Alabanza merecida (A Anselmo Santos). “Pateando los surcos y sembrados, de la caza ocupado en el ojeo la anécdota vas buscando con deseo, que describes después ilusionado/ Pues eres ilustre con la pluma, periodista, escritor y literato, haciendo que tu arte en el relato deleite y entusiasme en gracia suma/ Siempre listo a servir a la cultura orgulloso de tu pueblo y de tu tierra, le entregas lo bueno que en ti encierras en sublime y locuaz literatura/ Tu alma desbordante de bondad en la vida vas buscando gente maja, y te alegra, te alienta y te relaja, vivir entre amigos, gozar de su amistad/ Por todo, mil albricias buen amigo. Con poemas, mis rimas y mis cantos, de corazón te digo, Anselmo Santos, que mí afecto y amistad, están contigo.

- Y segundo. Ya que los dos juntos publicamos nuestro libro ‘Contrates’ “epopeya de lo sencillo”. Y también por la inmensa ayuda que siempre me prestó en mis-Programas-, de Radio y Televisión sin olvidar en Prensa. Durante tantos años.

- De bien nacidos…

Pues sí, señor Manuel. Pues eso.