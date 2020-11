INTEGRADOR SOCIAL

Es un título de técnico superior. Lo impartimos presencial y on line en la Casa Escuela Santiago Uno.

Son dos años muy prácticos y también con una fundamentación teórica.

Lo importante es que habilita para trabajos con mucha vocación. Atención a personas en gran riesgo de exclusión social: niños, jóvenes, ancianos, inmigrantes, mujeres maltratadas, personas con diversidad de capacidades, fracasados escolares, niños que sufren bulling.

A nosotros nos ha permitido completar un itinerario para niñas y niños que recogimos de la calle, expulsados de la escuela, sin posible apoyo familiar y que han superado con nosotros formación profesional básica, grado medio y el grado superior.

En ese ciclo superior de integración social han sido compañeras de aula con muchas chicas provenientes de la Universidad y han demostrado unas capacidades especiales de resiliencia y empatía.

Es un oficio que requiere no tener prejuicios y tener recursos para la educación no formal. Se ayuda en un aula al profesor para compensar a los que tienen más dificultades, se hace mediación en la relación con instituciones para la obtención de recursos económicos, de vivienda, de salud, etc.

Debemos conocer los recursos de la ciudad y europeos.



Se acompaña y construye integración en el trabajo con formación profesional y talleres diversos con los que hacen una cata de oficios con los que aumentar su nivel de empleabilidad.

Pero también hay que acompañarlos en la búsqueda de una estabilidad e independencia emocional. Esta inteligencia la reforzamos y estimulamos desde el arte. Escuela de circo, de cine, etc.

Es importantísimo crear hábitos y vicios sanos. Desde el deporte, la equitación o el cine.

El ruiseñor es el pájaro que sólo canta cuando está en confianza.

Debemos empoderar a los últimos y la sociedad debe redefinir muchos prejuicios, externalizar problemas y no ejecutar profecías autocumplidoras.

Consideramos que es un trabajo esencial porque acompaña hasta la autonomía de una vida digna.

Es un derecho de toda niña o niño, anciano, inmigrante y en definitiva persona que quiere pertenecer a un grupo social que no se lo pone fácil.

Si buscamos un perfil entre las cualidades debe estar la humildad y la capacidad de entrega y compromiso.