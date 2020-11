Si hoy pudiera elegir.

Si como ayer hoy pudiera escoger.

Si como siempre o como nunca una posibilidad abierta

al tiempo y el espacio luciera en mi noche estrellada y oscura.

Si todo fuera igual a un juego de los niños.

Yo sé que bebería mi presente tal como mañana

cuando habré dejado el día de hoy atrás

y el ayer no fuera mas que ese momento

cuando estuve sentado al escritorio

mirando cómo llegaban las palabras a mi pluma

desde un lugar.

Me inclinaría, entonces, si pudiera,

por eso más allá de mi escritura,

adonde yo no puedo nada.





Fotografía de Esperanza Rechy Rivera



14 de noviembre de 2020

Xalapa, Veracruz, México

Juan Angel Torres Rechy