La obra ‘ Zeus, ese gran desconocido’ a cargo de Nico el Cuentamitos llega al Juan del Enzina

Viernes, 13 de noviembre de 2020

El Ciclo de Artes Escénicas organizado por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca en el Teatro Juan del Enzina ofrece la obra ‘Zeus, ese gran desconocido’, a cargo de Nico el Cuentamitos el sábado 14 de noviembre a las 19.00 horas.

¡Oh, Zeus! Todos hemos oído su nombre alguna vez, o su versión romana, Júpiter, y eso se debe a que, sin él, nada, absolutamente nada en la mitología clásica sería igual. No hay relato en el que no ande metido mi amiguito o, al menos, uno de sus descendientes. Claro, que no es para menos, porque si algo tenía Zeus es imaginación a la hora de ligar. Bueno, imaginación y capacidad de transformarse: toro, cisne, lluvia de estrellas, humanos… ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que es inmortal, y sabiendo lo que le gusta transformarse a este hombre para ligar, quizá hoy vaya vestido de butanero para ligar, o de fontanero, o… de presidente.



Venta de entradas por los propios grupos y una hora antes de cada representación en la taquilla del teatro, excepto si se agotan en la venta anticipada.