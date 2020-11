Cómo ahorrar en la compra de mascarillas

Jueves, 12 de noviembre de 2020

Todavía no se sabe cuándo se volverá a la normalidad que existía antes de la pandemia. Por tanto, las mascarillas van a seguir formando parte de la vestimenta diaria de todo el mundo

Con la pandemia del coronavirus, las mascarillas se han convertido en el accesorio obligatorio diario. Para el trabajo, para andar por la calle, para entrar a un comercio… Las mascarillas son imprescindibles en cualquier espacio público, excepto si la persona está haciendo ejercicio al aire libre o si está comiendo o bebiendo en un establecimiento. Y como el uso de las mascarillas va a seguir siendo obligatorio, el mercado está sacando mascarillas más bonitas y elegantes como las mascarillas sanitarias negras que se pueden encontrar en el sitio web mascarillasantivirus.es

¿Por qué las mascarillas son obligatorias? El coronavirus se transmite a través de las partículas que una persona genera al toser, estornudar o hablar. Las mascarillas sirven para impedir el contagio, ya que protegen la boca y la nariz del individuo. De esta forma, si una persona habla, tose o estornuda, las partículas que emite se quedan dentro de la mascarilla.

No obstante, es frecuente ver en la calle a personas con la mascarilla bajada hasta la barbilla o con una talla que no se le ajusta correctamente al rostro. Por tanto, para minimizar el riesgo de contagio es importante seguir las recomendaciones sobre el uso de mascarillas que los distintos organismos oficiales ponen a disposición de los ciudadanos.

Pasos para colocar una mascarilla en el rostro correctamente

Para evitar que una persona se pueda contagiar por llevar la mascarilla mal colocada es importante tener en cuenta estos sencillos pasos. Para empezar, hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón. El segundo paso consiste en agarrar la mascarilla por las gomas elásticas y colocarlas detrás de las orejas, de tal forma que quede perfectamente ajustada al rostro y cubra la nariz y la boca.

Si sobra espacio, es conveniente usar otra mascarilla. De lo contrario, el individuo podría contagiarse o contagiar a los demás debido a que, en los espacios que quedan entre el rostro y la mascarilla, pueden entrar o salir partículas infecciosas. Cuando la mascarilla ya está bien colocada, es importante no tocarla porque si no la persona tendría que lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

Y a la hora de retirar la mascarilla, es fundamental que la persona se la quite sin tocar la parte delantera y la deseche si es de un solo uso o si está húmeda. El último paso consiste en lavarse las manos en profundidad con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

Método para ahorrar en la compra de mascarillas

Como se ha dicho anteriormente, las mascarillas son un complemento obligatorio en la rutina diaria. Esto supone un gasto de dinero que mucha gente no tenía el año pasado. Por este motivo, siempre es recomendable comprar varias unidades al mismo tiempo porque salen mejor de precio que comprando una por una. Este es el caso de las mascarillas negras que ofrece la página web mascarillasantivirus.es



Estas mascarillas negras son higiénicas y se han elaborado siguiendo con extrema rigurosidad el Standard GB/T 32610-2016. Cabe señalar que estas mascarillas no están indicadas para un uso sanitario. No obstante, son ideales para que las personas las lleven en su día a día. Eso sí, es importante tener en cuenta que son desechables y que no se pueden llevar puestas más de 4 horas seguidas.

Las mascarillas negras que ofrece este sitio web están fabricadas con materiales que garantizan una protección elevada. De hecho, cuentan con tres capas que aumentan la protección contra los patógenos infecciosos. Además de una capa intermedia de tela que tiene una gran densidad.

Por otra parte, cabe señalar que las mascarillas negras higiénicas son transpirables, antialérgicas y están fabricadas con polipropileno y 400 gramos de celulosa. Por no hablar de que cuentan con un alambre para ajustar la mascarilla al puente de la nariz, así como unas gomas elásticas para facilitar su colocación detrás de las orejas y un sistema de sujeción formado por cintas de gran longitud y resistencia.

¿Comprar mascarillas de forma individual o por packs?

Esto se debe a que cuanto más grande sea el pack, más ahorro habrá por cada unidad. En mascarillasantivirus.es se pueden encontrar packs de mascarillas negras desechables de 50, 100, 200 y 500 unidades. De hecho, ahora está de moda el hecho de comprar mascarillas para toda la familia o para los amigos y compartir los gastos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad.

¿Por qué decantarse por las mascarillas negras de mascarillasantivirus.es?

Las mascarillas negras que se pueden encontrar en el sitio web mascarillasantivirus.es sirven para evitar contagiar o ser contagiado con los agentes infecciosos del coronavirus. Por este motivo, estas mascarillas son ideales para llevar por la calle, en el transporte público, en el trabajo o en el centro comercial.

De hecho, las mascarillas negras tienen un 95% de eficiencia de filtración bacteriana. Por tanto, su uso está indicado para filtrar todo tipo de virus y bacterias. Además, tienen una gran respirabilidad y resistencia a la humedad. Esto favorece que las personas estén protegidas y no tengan esa sensación de agobio que generan algunas mascarillas.

Por otro lado, las mascarillas negras están indicadas también para todas aquellas personas que no saben cómo combinar la vestimenta con el color azul-verdoso tan característico de las mascarillas higiénicas. En este sentido, estas mascarillas tienen un gran punto a favor, ya que son negras, por lo que son muy favorecedoras y combinan con cualquier prenda de ropa.