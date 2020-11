La compañía Yllana regresa al Teatro Liceo con la comedia “Gag movie”, dedicada al cine

Miércoles, 11 de noviembre de 2020

La programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca continúa este fin de semana con la obra “Gag Movie” de la compañía Yllana Teatro, que regresa a nuestra ciudad tras su última visita en 2018. Será el viernes a las 19.30 horas.

En esta ocasión nos contarán la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma. Nuestra singular troupe de cineastas irrumpe en escena por arte de magia. Emprenderán un divertidísimo viaje con los espectadores por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte.

Con humor e ingenio, no solo nos mostrarán en directo cómo es el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta.

En Gag Movie el séptimo arte se encuentra con el teatro para formar juntos el octavo arte, o quizá el noveno, o el décimo… quién sabe. Pero sea cual sea el número, es un arte divertido y vertiginoso que pasará por delante de nuestros ojos a más de 300 fotogramas por segundo.

Las entradas para asistir a este divertido espectáculo están a la venta en www.ciudaddecultura.org y tienen un precio de 9, 12 y 15 euros.

La Compañía Yllana

Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Por un lado se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y por otro gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los miembros de Yllana son: Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O´Curneen y Fidel Fernández.

En estos 29 años Yllana ha producido 31 espectáculos teatrales: ¡Muu! (1991), Glub, Glub (1994), 666 (1998), Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), ¡Splash! (2002), Star Trip (2003), Los Mejores Sketches de Monty Python (2004), Olimplaff (2004), La Cantante Calva (2005), Buuu! (2006), PaGAGnini (2007), Musicall (2007), Brokers (2008), Zoo (2009), Sensormen (2010), ¡Muu! 2 (2011), The Hole (2011), Action Man (2012), Far West (2012), Los Mejores Sketches de Monty Python (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The Gagfather (2014), Chefs (2015), Yllana 25/Lo Mejor de Yllana (2016), The Primitals (2016), The Opera Locos (2018), Ben-Hur (2018), Gag Movie (2018) y Maestrissimo (2019).



Estos montajes se han representado en más de 12.000 ocasiones en más de 40 países y han sido vistos por cerca de 3 millones de espectadores. Destacan en el extranjero temporadas teatrales en Nueva York, Montreal, México DF, Roma, Londres y París y la participación en festivales internacionales de gran prestigio como el Fringe Festival de Nueva York (USA), obteniendo el Premio “Outstanding Unique Theatrical Event” por 666 en 2009, El Fringe Festival de Edimburgo (UK) galardonados con el Premio al Mejor Espectáculo del Fringe por los editores del periódico “Three Weeks” por PaGAGnini en 2008, y el Festival Printemps des Courges de Toulouse (Francia), ganando el premio con ¡Muu! al Mejor Spectacle Etranger en 1993. En España Yllana ha hecho temporadas teatrales en todas las grandes ciudades y recibido multitud de premios, entre los que destacan los Premios Max al Mejor Espectáculo Infantil por Zoo (2010) y al Mejor Espectáculo Musical por Avenue Q (2012) y por The Opera Locos (2019).

También Yllana ha dirigido espectáculos para otras compañías o productoras, como Hoy No Me Puedo Levantar, de Drive Entertainment o Glorious, de Nearco Producciones, y asesorado en la dirección a otras como Mayumana (Israel), Ye-Gam (Corea), Hermanos de Baile (España) y varios de los espectáculos de la compañía Sexpeare (España).