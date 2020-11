Una usuaria de Facebook (Asia Minulina) ha querido dedicar una emotiva carta dirigida a los profesores de la Escuela de Música de Alba de Tormes por tu trabajo y su dedicación a la hora de hacer todo lo posible por abrir las puertas del centro educativo en los tiempos que vivimos actualmente.

Carta íntegra

Queridos profesores de la Escuela de música de Alba de Tormes. Quería daros las gracias por haber abierto las puertas de la Escuela una vez más. En los tiempos que corren el arte del que sois unos magníficos embajadores no es un lujo, es una necesidad básica. Gracias a vosotros, los niños (y no tan niños) tienen la oportunidad de seguir con la formación y sus sueños, apoyados por vuestro esfuerzo de transmitir el amor por la música que lleváis dentro, cumpliendo las normativas del dichoso COVID a raja tabla con cada uno de los alumnos. Gracias por cuidar nuestras almas, ya que de los cuerpos no sabemos qué pasará mañana.

Gracias Mara, por tu cercanía y disponibilidad, por tu magnífica labor como directora todos estos años, por tu firme apuesta por un equipo de profesores estable y de gran calidad humana y profesional, asegurando así la calidad de enseñanza. Con el esfuerzo de todos lográis que vuestros alumnos pasen al Conservatorio y nutren la Banda de Alba de músicos comprometidos y bien formados.



Gracias, Sergio Aparicio quien desde bien pequeños ha sabido enganchar a los niños con el “tedio” de lenguaje musical y conseguir que lo adoraran. Espero que te vaya muy bien en Madrid. Gracias Jaime Jiménez por ayudarme a dejar de ser una iletrada y permitir adentrarme en la magia de las notas y los silencios.

Gracias Diana por instruir a mi hijo con paciencia y pasión a llevar esta media orquesta debajo de sus diez pequeños dedos. También te agradezco la iniciativa del Coro y tu infinita ilusión que nos regalas en cada ensayo que nos ha hecho crecer bajo tu batuta.

Gracias Pablo Vicente por enseñar a mi hijo sacar provecho a los golpes -), tu optimismo y entrega se refleja en cada pequeño quien tiene la suerte de caer en tus manos.

No conozco a todos los profesores personalmente, a muchos de vista, porque somos vecinos y en estos tiempos llenos de oscuridad todos y cada unos de vosotros sois la luz de la esperanza, el equipo antiapocalíptico que necesitamos en las tinieblas que nos rodean. Tal vez mañana ya no será posible seguir, pero gracias por hacerlo hoy. La Escuela funciona de maravilla por todos vosotros, sólo espero que estéis lo suficientemente bien apoyados y cuidados ahora y siempre como bien merecido lo tenéis. ¡Cuidados mucho y un abrazo fuerte, que por aquí sí se puede!