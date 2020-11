Las calles de Cordovilla estrenan Internet gratuito

Miércoles, 11 de noviembre de 2020

La conexión wifi ayuda al cumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes y es un aliciente para quienes teletrabajan desde la localidad

Cordovilla ha estrenado conexión a Internet gratuita en sus calles este mes. En total se han instalado once puntos de señal wifi o antenas, nueve de las cuales en exterior y otras dos en interiores. Las segundas se encuentran en el edificio del ayuntamiento y en el centro cívico. Entre las que se encuentran en las vías urbanas, la alcaldesa Manuela Noreña García destaca la del parque. La regidora subraya la importancia de esta mejora, destacando la utilidad de la conexión, sobre todo para los estudiantes que no tienen Internet en casa. Ya no será necesario que acudan todos a la puerta del Ayuntamiento como hacían antes para captar la señal que se ofrecía desde el mismo. También es un aliciente para personas que teletrabajan desde Cordovilla. La empresa que ha realizado este trabajo es Setel, con la que en la localidad se encuentran contentos porque ofrece conexión a Internet de 30 megas de forma eficiente, en opinión de la alcaldesa.



Esta tecnología llega a Cordovilla a través de una subvención de 15.000 euros que sufraga la instalación y la permanencia de este servicio durante tres años, dentro del programa 'Wifi4EU' mediante la cual se financia la instalación de conexiones wifi gratuitas en espacios públicos como plazas, parques, museos, bibliotecas y centros de salud.