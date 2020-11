Llegan los refuerzos al Salamanca UDS: Egea supera la gripe y ya dirige los entrenamientos

Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Ya llegaron los refuerzos al Salamanca UDS: Sergio Egea superó su gripe y ya dirige los entrenamientos. El técnico argentino, que aún no esta al 100% de salud, dejó de llevar las riendas de las sesiones de trabajo hace justo una semana y Carlos María fue el encargado de ocupar su papel con los jugadores. Sin embargo, el capitán del barco prensenció el duelo de su equipo contra el Ferrol desde la bocana del túnel de vestuarios, puesto que no se encontraba en condiciones para estar en el banquillo, pero no quiso dejar solos a los suyos.