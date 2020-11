Nuevos programas PIEX para los mayores hasta la reanudación de las clases presenciales

Martes, 10 de noviembre de 2020

La Universidad de la Experiencia, pendiente de la evolución de la pandemia para reanudar sus clases presenciales, mientras, ponen en marcha programas para que los mayores no pierdan contacto con su formación

La Comisión Permanente de Directores del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX), dependiente de la Universidad de Salamanca (USAL), junto a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, valorarán de nuevo, en las próximas semanas, la situación epidemiológica, mientras, la Universidad de la Experiencia continúa con los trabajos para volver a poner en marcha el programa, de forma presencial, cuando sea posible.

Hasta que se tomen las decisiones autonómicas referidas al desarrollo del programa, la Universidad de la Experiencia va a poner a disposición de los alumnos videos, propuestas, materiales, píldoras formativas etc. para que no se pierda el contacto, y brindar así a los estudiantes del curso anterior, a los nuevos matriculados e incluso a aquellos que no obtuvieron plaza, la posibilidad de mantener el vínculo con su formación.



Este programa no requerirá de matriculación previa sino que se realizarán dos envíos a la semana a través del correo electrónico y de listas de distribución de WhatsApp.

La primera entrega será un video de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca (Afibrosal), que desarrolla un proyecto denominado Muévete por tu Salud, financiado por la Diputación de Salamanca. Este vídeo está indicado para la mejora del bienestar físico y mental. La directora del PIEX de Salamanca, Noelia Morales, informa que si bien este proyecto está destinado a personas del medio rural con patologías crónicas, su contenido es beneficioso para cualquier persona.