El Perfumerías Avenida amplía el contrato de Leonor Rodríguez hasta final de temporada

Martes, 10 de noviembre de 2020

Ambas partes han alcanzado un acuerdo después de que su contrato temporal finalizara

De "temporera" a temporada completa. Leo Rodríguez formará parte de la primera plantilla del CB Perfumerías Avenida durante toda la temporada 2020-2021 después de que su contrato temporal llegara a su final y ambas partes hayan acordado ampliarlo hasta final de campaña. Una noticia por la que la jugadora canaria está "súper contenta", aunque no pierde de vista la filosofía del equipo hasta ahora, "no cambia mi mentalidad del día a día, no por tener ese contrato todo el año, si no por el momento en que vivimos. Más que nunca tenemos que pensar en el presente y no mirar más allá. Todos los días que toquemos un balón, es de agradecer", señala la exterior internacional en una entrevista al club.

Leo ve, de esta forma, ampliada su segunda etapa en Salamanca que, en un principio, habría sido sólo para unos meses, primera vez en la carrera de Leo que actuaba con un contrato temporal, "aposté y merecia la pena", comenta, "vine para ayudar y pudimos conseguir esa Supercopa y de la forma en que lo logramos, como una piña". Ahora afronta un exigente año completo como los que ya viviera (tres años) hasta 2016, "siempre pensé y tuve la esperanza e ilusión de volver", reconoce, "Salamanca fue mi casa, el primer lugar en el que jugué profesionalmente y en Euroliga. El público, la ciudad... siempre pensé que ojalá volviera y en una mejor versión para ayudar al club. Aquí me trataron muy bien".

En ese paréntesis de cuatro años, "todo sigue igual para bien en el club", comenta Leo, "la gente del club, a la que tengo mucho cariño porque hacen mucho por nosotras". Eso sí, la canaria admite que "lo veo más profesional, el staff y el club se preocupa aún más por las jugadoras dentro y fuera". Llegó el momento de decidir y "había que priorizar: estar más cerca de la familia, seguir compitiendo al máximo nivel y sentirme en casa, Salamanca aglutinaba esos tres factores".