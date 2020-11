Emotiva despedida a Maite Martín, directora del CEIP Liminares de Lumbrales

Martes, 10 de noviembre de 2020

El Ampa Liminares sorprendió a la profesora con un sentido acto al que asistieron los niños y los profesores del centro escolar

El patio del colegio de primaria Liminares ha acogido al mediodia de hoy un emotivo acto que ha tenido como protagonista a María Teresa Martín Calvarro, 17 años profesora y los últimos 10 años directora de este centro escolar de Lumbrales. Maite recibió por sorpresa un sentido homenaje promovido por el AMPA Liminares con motivo de su jubilación, acto en el que han participado los niños y los profesores del CEIP.

La presidenta del AMPA, Nuria Redero, lamentó que la situación provocada por la pandemia "no nos haya permitido hacer un homenaje como el que se merece una muy buena profesora y mejor persona". "No nos olvidaremos de tí, de verdad" añadió Redero antes de hacer entrega de una placa a la ex-directora. Muy emocionada, Maite Martín leyó el texto de la placa: "Gracias por las lecciones, por la paciencia y por el cariño a todos los alumnos del CPI Liminares" y dió las gracias a los niños y a los padres. "Recuerdo a todos los niños a los que ha dado clase en los 17 años que he dado clase en este colegio" manifestó la profesora.



La emoción continuó con la entrega de un albun con los dibujos realizados por los 76 alumnos del colegio, dibujos alusivos a la maestra y sus enseñanzas, con referencias anecdóticas a "la olla" y "la sierra", dos motivos recurrentes de la profesora.

Un fuerte aplauso, cerró este motivo acto realizado en el patio del centro escolar, en el interior de un gran corro que formaron los alumnos y profesores del colegio de primaria Liminares.