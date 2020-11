Sergio Verdugo, el Marc Márquez salmantino de tan solo 10 años

Martes, 10 de noviembre de 2020

Salamanca es cuna de talento en el mundo del deporte y hay un gran número de ejemplos de ello a lo largo de la historia. Sin embargo, aún siguen apareciendo de vez en cuando jóvenes que cuentan con un don para realizar diversas disciplinas deportivas. Uno caso de estos es el de Sergio Verdugo, el Marc Márquez del motociclismo local.

Con tan solo 10 años de edad, el piloto local ya cuenta con grandes experiencias deportivas y conoce a corredores del Mundial de Moto GP como el italiano Valentino Rossi. Sin embargo, la andadura de Verdugo en el mundo del motor empezó de manera tardía, concretamente hace tres años.

Ante ello, su padre, Julio Verdugo, relata a SALAMANCA AL DÍA cómo se inició el proceso: “Yo siempre he estado ligado a las motos y me gustan mucho. Nosotros siempre hemos ido a concentraciones, carreras y esto surgió muy fácil, ya que había un curso de pilotaje de moto en El Pilar y fui con mi hijo mayor Jorge, pero no dijo nada; Sergio vino poco después conmigo y dijo ‘a mí no me importa apuntarme’. Transcurrió un tiempo y me dijo un día ‘tenías mucho interés en que fuera, pero veo que se te ha olvidado (entre risas) y empezamos en marzo al final”.

De este modo, el día a día es Sergio Verdugo a la hora de prepararse es complicado por la condiciones climatológicas de Salamanca y lo temprano que anochece durante el invierno. “En los entrenamientos hay un parte de preparación física con algún ejercicio, estiramientos, calentamientos… Los miércoles vamos al circuito y hacemos óvalos, conos… igual que el viernes. Los fines de semana ya salimos a rodar”, reconoce su progenitor.

Por otro lado, el salmantino ha competido un año, el pasado para ser más precisos. “Fue subcampeón de Castilla y León de 110 y después nos propusieron participar en la Copa Dani Rivas, en la que todos llevan una moto de equipo. No quedó el último, que ya es bastante, y corrió en cinco circuitos por toda España. Ahí participa gente de mucho nivel: el campeón de España, de Andalucía, de Madrid…”. No obstante, la situación no quedó ahí, puesto que la idea para el 2020 era participar en el Campeonato de España, pero la pandemia del coronavirus lo complicó absolutamente todo por diversos motivos.

Gracias a todas estas aventuras, Sergio Verdugo ha podido conocer a auténticos maestros del mundo del mundo de las ruedas: “Casi conoce a más gente que yo… A Maverick Viñales, Valentino Rossi, los hermanos Espargaró… De la parrilla actual de Moto GP no conoce a Marc Márquez, porque el año pasado en la Copa Dani Rivas pasaron por los muros de todos los pilotos”. Con el que mejor trato tiene es con el portugués Miguel Oliveira por un campus en Villareal y todo fue más personal. De los míticos conoce a Carlos Checa, Valentin Requena, Nico Terol… Gente de primer nivel. Tiene todo el mono y el casco de la Copa llenos de firmas”, comenta con ilusión su familiar.

En definitiva, Salamanca puede presumir de un gran apasionado del mundo del motor y un gran luchador que persigue sus sueños, pero siempre con los pies en el suelo y sin parar de dar gas.