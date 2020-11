La Junta permite por fin el pago de las ayudas Covid del Ayuntamiento a las pequeñas empresas y autónomos locales

Lunes, 9 de noviembre de 2020

El último informe económico municipal ha generado la aprobación autonómica para concederlas. Ahora será una Comisión de valoración la encargada de estudiar cada solucitud

La Junta de Castilla y León ha dado finalmente luz verde a la concesión de las ayudas municipales Covid para pequeñas empresas y autónomos de Peñaranda. Así lo anunciaba este lunes la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, quien recordaba que “tras iniciar el proceso de solicitudes, pedimos a la Junta poder realizarlas, ya que su pago no es competencia del Ayuntamiento, pidiendo a mayores a la Consejería de Economía y Hacienda la autorización para poderlas llevar a cabo. Se nos concedió pero Hacienda nos denegó finalmente el permiso ya que el pago a proveedores desde el Ayuntamiento se excedía en unos días a lo marcado por la normativa”.

Una vez solventada esta situación, con el informe correspondiente a este último trimestre, en el que el pago a proveedores se ha situado en 20,8 días, por debajo de lo estipulado, Ávila volvía a solicitar los informes para la concesión de los permisos a la Consejería económica y a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.



Finalmente, ambos organismos, tras evaluar los últimos datos recogidos en los documentos municipales, han aprobado la concesión de las subvenciones, alegando para ello que “el pago de dichas ayudas no compromete la estabilidad presupuestaria del conjunto de la hacienda municipal” tal

y como ha expuesto la primera edil.

De esta forma se vuelve a poner en marcha la maquinaria de estas ayudas Covid locales, que han recibido un total de 130 solicitudes, con cuantías que van de 300 a 600 euros en función de la situación de la empresa durante la pandemia y el confinamiento llegado en el mes de marzo. Ahora será la Comisión de valoración la que estudie todos los expedientes para conceder o no las ayudas.

Sobre cuando podrán empezar a pagarse, Carmen Ávila asegura que “vamos a intentar que puedan comenzar a abonarse, al menos algunas, antes de que acabe el año. Vamos a tratar de avanzar en las reuniones todo lo posible para poder agilizarse y que sean efectivas cuanto antes. Pero iremos pagando a medida que se aprueben, no vamos a esperar a tenerlas todas resueltas”.

Francisco Díaz, primer teniente de alcalde, aseguraba que “se ha aclarado algo que iba encaminado a ser una gran injusticia. No entraba en ninguna cabeza que la Junta nos pusiera trabas al solicitar esta competencia autonómica, algo que nos trasfieren de manera puntual varias veces. Sabemos que con la ley en la mano podían hacerlo antes, pero que con un dinero del Ayuntamiento no nos dejaran pagar no lo entendía nadie, dejando tirada por encima de todo a mucha gente. Nos alegra que por fin se solucione”.