Andalucía recurre a la difusión en redes sociales de testimonios de afectados por Covid-19 para concienciar a la población

Lunes, 9 de noviembre de 2020

La Junta de Andalucía ha iniciado la difusión en redes sociales de vídeos con testimonios de personas afectadas por el Covid-19, ya sea de forma directa o a través de familiares y amigos, para concienciar a la población de la importancia de respetar las restricciones a la movilidad impuestas para frenar el avance de la pandemia.

Los vídeos, que no alcanzan de dos minutos de duración, recogen los testimonios simulando una videollamada en la que cada afectado relata su experiencia personal relacionada con la enfermedad y las conclusiones que ha podido extraer sobre su actuación. Entre los participantes en los vídeos figuran un joven que ha dado positivo en Covid y admite que "lo peor es saber que por una irresponsabilidad contagié a varios amigos míos, entre ellos uno que ha estado 35 días ingresado" y de un chico que reconoce sentir "miedo de haber podido contagiar a mi abuela y a otros seres queridos".

También aparece otro joven que relata que su contagio de coronavirus se produjo tras pasar un fin de semana con unos 20 amigos en una casa rural para esquiar y precisó su intubación y la "pérdida de 15 kilos de peso y toda la masa muscular", al punto que "no podía andar" al salir del hospital.



Además una chica expone que sus síntomas fueron "una asfixia grandísima, como si fuera el último segundo de aire y así durante días", por lo que "pensaba que en cualquier momento me moría y sentía como el virus se apoderaba de mi", mientras que un hombre que precisó ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuenta que fue testigo allí de la muerte de seis pacientes cuyas caras "recuerda perfectamente a pesar de que no me podía mover".

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, insistía este domingo en pedir prudencia y responsabilidad a todos los andaluces y en su llamamiento a los ciudadanos para cumplir las normas para no poner en riesgo más vidas tras anunciar el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas en toda la comunidad desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes, la ampliación del toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y el confinamiento de todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada.