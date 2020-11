La Plataforma de la Sanidad de Béjar entregará 9.000 firmas para pedir la recuperación de las urgencias

Lunes, 9 de noviembre de 2020

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca (Salamanca) entregará 9.000 firmas en la Consejería de Sanidad que piden la recuperación se servicios de previos a la pandemia y las urgencias las 24 horas del día en el Hospital Virgen del Castañar.

"Intentaremos mantener conversaciones con los portavoces de todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León e implicar a la prensa", ha apuntado la plataforma en la información facilitada a Europa Press.



"Es necesario que en esta tarea colaboremos todos sin excepción, y con la convicción de que lo vamos a conseguir, porque si no nos lo creemos nosotros, nadie nos va a creer", asegura la Plataforma, consciente de que "es un camino largo y no es fácil"; por lo que aboga por aunar "esfuerzos" para recuperar lo que les quitaron "y poner los cimientos del futuro hospital comarcal", ha concluido la plataforma en un texto que cierra con el lema "Rendirse no es una opción".