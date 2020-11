Lunes, 9 de noviembre de 2020

Como cada inicio de semana, regresa ‘El rincón de los lunes’ de la mano del periodista Carlos Cuervo para analizar lo más destacado que ha ocurrido en el deporte local durante el sábado y el domingo. En esta ocasión, el Salamanca UDS vuelve a ser el centro de atención tras caer derrotado por 1-2 a manos del Racing de Ferrol, lo que deja a los blanquinegros en una situación bastante delicada con respecto a la zona de honor de la tabla de clasificación.

Para empezar este texto, vayamos al final. Lo último que ha sucedido en el club charro ha sido un nuevo varapalo, uno que se suma a una lista de constantes sin sabores para todo el mundo. Cada verano se compra la película -los medios incluidos- de que es el año del ascenso, la temporada del cambio y un sinfín de ríos de tinta que acaban topándose con la triste y dura realidad antes o después. Y eso que en la 2020/2021 Manuel Lovato fichó a nombres importantes para tratar de abordar el asalto a la PRO.

Y bien, ya van cuatro jornadas de Liga y los resultados son pésimos, no verán ustedes a nadie vender una burra que no arranca en estas líneas. 3 de 12 es un inicio de campeonato horroso para un equipo campeón o como se le quiera denominar a este Salamanca UDS. Así, sin paños calientes. Si es malo, pues es malo. Ahora, ¿ya hay que dejar de mirar a los tres primeros puestos? No. Para nada. La plantilla tiene un talento descomunal y más pronto que tarde eso se traducirá en triunfos.

La distancia que separa al octavo puesto del tercer es de cinco puntos. Dos encuentros, ni más ni menos. Lo malo es que los de Sergio Egea tienen dentro de dos semanas otro partido de máxima exigencia contra el Pontevedra en el temible Pasarón, aunque es el Salamanca… puede ganar 0-2 a un ‘coco’ como perder con el primero que pasa de fin de semana por la ciudad a ver si encuentra la rana en la fachada de la Universidad.



No es para echarse a llorar o pedir cabezas, pero es un fiasco y un palo. Tampoco se va a tapar lo evidente, aunque hay que tener una cierta racionalidad. Lo que queda claro del duelo del domingo es que la portería está en buenas manos con Javi Jiménez y Dani Barbero. Los entrenamientos ya lo demostraban y la competición también. Y lo que debe hacer el cuerpo técnico es imprimirle al plantel la intensidad del día a día y que no juegue a la ruleta rusa de los ‘chispazos’: 15 minutos conectó y 30’ desconectó.

Otro aspecto que tiene que cambiar es la crítica feroz y desmedida hacia los futbolistas. Los pitos e insultos no sirven de nada muchas veces, puesto que en el ‘templo’ he llegado a oír reproches hasta ganando. Y no, por mucho que queramos, el Salamanca UDS no es el Real Madrid de las noches europeas y el Helmántico no es el Bernabéu implacable, por lo que habría que rebajar un poco los ánimos. Dicho esto, cada uno es libre de dar palmas o descargar la rabia de la semana. Solo faltaría… ¡Vaya dos semanas de tensión!