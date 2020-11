Barbero: “Esto es la Segunda B y aquí no hay Barsa ni Madrid. Ni ahora somos los peores ni cuando ganemos seremos los mejores”

Domingo, 8 de noviembre de 2020

El portero del Salamanca UDS debutó con el equipo tras arrebatarle la titularidad a Javi Jiménez contra el Racing de Ferrol

Dani Barbero, portero del Salamanca UDS, debutó con el equipo tras arrebatarle la titularidad a Javi Jiménez contra el Racing de Ferrol este domingo.

Debut: “Lo que quiere uno es ganar y no se ha podido dar. Esto es la Segunda B y no hay Barsa ni Madrid, todos los partidos son disputados, cada partido es una batalla y da igual cuál sea el rival. Tenemos que aprender, si queremos estar arriba no podemos seguir este camino. Vamos a seguir, si mañana ganas eres el mejor”.

Mejorar: “Creo que a veces no se gana jugando bien, lo que importa es ganar y ahora estamos en un momento en que hay que puntuar. Con un gol de rebote o como sea, hay que ganar, ya no vale otra cosa. Nosotros solo podemos dejarnos el alma en cada partido”.

Sensaciones: “La opinión individual importa poco, porque el equipo no ha ganado y uno se queda con el resultado. No tengo ninguna duda de que lo vamos a sacar, hay gente y sobre todo ganas de sacarlo. Ni ahora somos los peores ni cuando ganemos seremos los mejores”.