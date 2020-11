El Ayuntamiento continúa buscando un tesorero, ahora de forma interina

Domingo, 8 de noviembre de 2020

Ahora pueden optar secretarios o tesoreros accidentales, así como opositores que hayan aprobado exámenes pero no tengan plaza

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha puesto en marcha un nuevo proceso selectivo para cubrir en su plantilla la plaza de tesorero (que va a quedar vacante), después de que quedase desierto el proceso llevado a cabo durante el mes de octubre, en el que podían participar funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que podían hacerse con el puesto por nombramiento provisional, mediante comisión de servicios, o por acumulación.

Ahora, el puesto sigue estando reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pero se podrán hacer con el puesto de forma interina. Explicado de otro modo, en el anterior proceso sólo pudieron optar al puesto secretarios o tesoreros con plaza fija en otro Ayuntamiento, que podían sumar la plaza de Ciudad Rodrigo, o trasladarse a Miróbriga temporalmente mediante comisión de servicios.

En este nuevo proceso, la convocatoria se abre a secretarios o tesoreros sin plaza fija, es decir, que estén como ‘accidentales’ en otros consistorios, así como a personas que hayan aprobado procesos selectivos para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, o a la de Secretaría-Intervención, pero no tengan plaza.

Todo ello, cumpliendo los requisitos habituales de no haber alcanzado la edad legal de jubilación, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas asociadas al puesto, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial, y no estar incurso en situaciones de incompatibilidad.

Una vez se publique en los próximos días la convocatoria del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrirá un plazo de 10 días para la presentación de instancias para tomar parte en el proceso, que consistirá en un concurso de méritos.



En este sentido, las instancias presentadas serán baremadas en función de si los aspirantes han superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, o a la de Secretaría-Intervención; de la experiencia profesional desarrollada en la Administración; y de la realización de cursos impartidos u homologados por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, sindicatos o centros oficiales de formación. Además, los aspirantes podrán ser sometidos a una prueba para determinar su aptitud en relación con el puesto de trabajo (será una prueba por escrito para contestar una o varias cuestiones de tipo teórico o práctico).

Otorgada la puntuación correspondiente a las instancias presentadas, el puesto será para aquel aspirante que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se fijan varios criterios de desempate, teniendo preferencia los que hayan superado las pruebas selectivas mencionadas más arriba. El puesto será ocupado por esta persona hasta que en un futuro el Ayuntamiento convoque unas oposiciones para cubrir de forma fija la plaza por personal funcionario de carrera.