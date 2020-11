Convocadas las ayudas al alquiler 2020 manteniendo como referencia económica el SMI de 2018

Domingo, 8 de noviembre de 2020

La Comisión de Derechos de la Ciudadanía, Servicios Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha aprobado esta semana la convocatoria de ayudas para el alquiler de viviendas por parte de jóvenes de entre 18 y 35 años, que tiene como finalidad “ayudar a todos esos jóvenes que han decidido dar el paso para independizarse”, según señala la delegada de Juventud del Consistorio, Paola Martín Muñoz.

La convocatoria es idéntica a la del año anterior, quedando incluso como referencia económica para optar a estas ayudas el Salario Mínimo Interprofesional del año 2018, ante la subida experimentada por éste en los últimos años (de 700€ a 950€). En palabras de Paola Martín, “quedan como el año pasado para que tengan más oportunidad los jóvenes que quieran solicitarlas, porque así, con el SMI del 2018, les favorece”.

Como en años anteriores, pueden optar a las ayudas españoles o extranjeros -con residencia legal en España- que lleven al menos 1 año viviendo en Ciudad Rodrigo, que sean titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda (siendo su residencia habitual y permanente, y con un coste del alquiler inferior a 400€ al mes), que no posean ninguna otra vivienda en España (salvo casos de separación o divorcio), estén al día del pago de las obligaciones tributarias, y no tengan menores en la unidad familiar con expediente abierto de absentismo.

No se puede optar a las ayudas si el arrendatario tiene parentesco con el dueño de la vivienda alquilada hasta el 3º grado de consanguinidad, y si se trata de viviendas de protección pública de promoción directa, subarrendamientos, arrendamientos de locales usados como viviendas, y arrendamientos para usos distintos del de vivienda.

En lo que respecta a los límites económicos, se volverán a tener en cuenta los ingresos netos de todas las personas residentes en la vivienda alquilada. En el caso de unidades familiares de 4 miembros, los ingresos no podrán ser 3 veces mayores que el Salario Mínimo Interprofesional anual de 2018, es decir, no podrán superar los 30.907,80€; en el caso de familias de tres miembros, 2,5 veces el SMI (25.756,50€); si son familias de 2 miembros, 2 veces el SMI (20.605,20€); y si es una única persona, sus ingresos netos no podrán superar 1,5 veces el SMI (15.453,90€). Además, por abajo también se establece un mínimo para acceder a las ayudas: 7.211,82€ de ingresos al año (0,70 veces el SMI de 2018).



Aquellos que resulten beneficiarios, recibirán el 30% del coste de su alquiler mensual durante 2020, con un máximo de 100€ al mes, que se aplicará a todo el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (es decir, una persona -o unidad familiar- podrá recibir como máximo una ayuda de 1.200€).Todas las solicitudes recibidas serán clasificadas en función de la renta per cápita familiar, empezándose a entregar ayudas a aquellos que menos renta per cápita tengan, hasta agotarse los 20.000€ que hay disponibles.

El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas comenzará una vez se publique la convocatoria en los medios habituales.