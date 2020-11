El Salamanca UDS hace aguas y refleja que su nivel está lejos de la PRO tras caer con el Ferrol (1-2)

Domingo, 8 de noviembre de 2020

Puma Chávez inauguró la lata y un doblete de Júnior mató a los charros en un partido en el que Carlos María, que fue insultado, dirgió al plantel ante la gripe de Egea

El Salamanca UDS hizo aguas y reflejó que su nivel está lejos de la PRO tras caer con el Racing de Ferrol (1-2). Puma Chávez inauguró la lata y un doblete de Júnior mató a los charros en un partido en el que Carlos María, que fue insultado por la grada de Preferencia, dirgió al plantel ante la gripe de Sergio Egea. De este modo, los del Helmántico se fueron calados a casa y con la sensación de que estar entre los tres primeros es una utopía tras las cuatro primeras jornadas al ocupar el octavo puesto.

El tándem formado por Sergio Egea y el gaditano optó por realizar un significativo en la portería al apostar por Dani Barbero, que debutó en Liga, en lugar de Javi Jiménez con un sistema (4-3-1-2) claramente marcado por jugar con dos referencias ofensivas como Luis Madrigal, también vivió su primer duelo en la competición doméstica, y Puma Chávez con la absoluta intención de ir a hacer daño al rival desde el primer momento con el ‘9’ bajando balones para su compatriota.

Poco tardó en funcionar la conexión del otro lado del charco. Chávez controló el esférico ante una mala salida del meta de Galicia, pero un defensor estuvo atento para evitar el primero de la tarde. Tres minutos después, en el 6’, una gran combinación de los blanquinegros provocó que Madrigal cayera a banda derecha y le entregase un regalo a un Puma que solo tuvo que empujarla para anotar su segundo tanto en el campeonato, curiosamente en los dos duelos disputados en el Helmántico hasta la fecha.

Los locales salieron como un auténtico vendaval, igual que el día, que estuvo llovioso y con viento. Para variar, un central del Salamanca UDS vio cartulina amarilla al poco de comenzar la batalla, puesto que DeLorenzi quedó ‘marcado’ para lo que quedaba. A los de Egea les duró el fuelle 17 minutos, aunque Barbero ya tuvo que salvar a su equipo con una buena parada a lo portero de balonmano a un remate de Joselu a bocajarro. Sin embargo, el arquero no pudo evitar el tanto de cabeza de Júnior tras un preciso centro lateral.

Ahí, los de la carretera de Zamora se desdibujaron a medida que avanzó la noche y Luis Martínez, que disputó su primer choque desde el once, las pasó canutas por los nervios y las ganas de no cometer errores para contener a su par. Joselu dispuso de varias oportunidades para ampliar la renta para los de Ferrol, y hubo que dar gracias de que su pólvora estaba bastante mojada. Sería por la lluvia… La cuestión es que el Salamanca UDS jugó con fuego, pero logró salvarse de la quema en una primera parte con dos caras.

En el intermedio, Egea y Carlos María vieron que el equipo necesitaba cambios y retiraron a Madrigal y Télles para dar entrada a Ernest y Clay Silvas con la idea de buscar profundidad. El plantel mejoró con respecto al ecuador del primer tiempo, aunque el Racing dispuso de una gran ocasión para de ver puerta tras un error defensivo. Monárrez entró y Clay pasó a acompañar a Puma en ataque en un 4-4-2. En otro barullo en el área, el Salamanca UDS estuvo muy cerca de anotar el 2-1 por un error de Rivas en una salida.

Los minutos pasaron y pareció que todo estaba prácticamente para sentencia ante la inoperancia de los dos cuadros, pero los de Emilio Larraz cogieron premio al firmar el 1-2, obra de Júnior, que dejó KO a los de la capital charra con un doblete. El cuerpo técnico trató de darle la vuelta al luminoso, que ni funcionó para el encuentro de la cuarta jornada de Liga, con la entrada de Uxío… y todo quedó en agua de borrajas. Y eso que hasta Barbero subió a un córner a la desesperada…

El Salamanca UDS salió muy tocado antes del parón y nada tiene que ver con un club que quiere estar entre los tres primeros. Y no, el problema no estaba en la portería. Hay dos buenas metas, no hay que buscar más historias. Falta mucho camino por recorrer y las jornadas van pasando, los ánimos se van calentando, que se lo digan a Carlos María, que fue insultado desde la Preferencia, y los pitos regresaron mucho tiempo después al templo del fútbol local.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Barbero; Luis Martínez, DeLorenzi (Uxío, min. 81), Lacerda, Candelas; Molina, Llorente, Mora (Monárrez, min. 63), Télles (Clay, min. 45); Madrigal (Ernest, min. 45) y Puma (Owen, min. 86).

Racing Ferrol: Diego Rivas; Caballé (Seoane, min. 89), Fornós, Jon García, Pumar; , Jefferson, Álex López (Villar, min. 81), Júnior, Fer Beltrán; David Rodríguez y Joselu (Palafoz, min. 81).

GOLES: 1-0, min. 6: Puma. 1-1, min. 17: Júnior. 1-2, min. 79: Júnior.

ÁRBITRO: Sergio Pérez Muley (comité madrileño). Amonestó con cartulina amarilla a DeLorenzi, Llorente y Lacerda; Javi Rey y Dani Nieto.

ESTADIO: Helmántico. Con público.

Fotos: Lydia González