Críticas al traslado de un médico internista del hospital de Salamanca a Valladolid

Sábado, 7 de noviembre de 2020

El CTS, la Plataforma por la Sanidad Pública y el PSOE protestan por la decisión de la Junta

El SACyL ha decidido trasladar temporalmente a un médico especialista en Medicina Interna desde el Complejo Hospitalario de Salamanca al antiguo Rio Ortega de Valladolid destinado para consultas externas y ahora habilitado de nuevo como hospital.

Las quejas no se han hecho esperar y a lo largo del día varias organizaciones han expresado su malestar debido a la situación que vive Salamanca en comparación con Valladolid. Según la Plataforma por la Sanidad Pública, Salamanca cuenta ahora mismo más de 15.000 casos confirmados de covid-19, casi 200 ingresados en planta y 290 en la UCI. "Resulta evidente que con estos datos no se puede prescindir de ningún profesional del SACyL en Salamanca", aseguran desde la plataforma.

Desde la Coordinadora de Trabajadores de Sanidad de Salamanca, (CTS), acusan directamente a Verónica Casado, consejera de Sanidad, como responsable de la decisión: "La Consejera de Sanidad se va a llevar a un internista a Valladolid del Hospital de Salamanca, en lo que parece el comienzo de su intentona de mover al personal del SACYL a su antojo". Al igual que la Plataforma por la Sanidad, destacan que la situación de Salamanca es de las peores en incidencia de coronavirus de toda la región, por lo que no se pueden permitir perder facultativos. "Transmitimos a la Consejería nuestro rechazo a estas prácticas que abren la puerta a que cualquier profesional sea movido de su puesto, no por necesidad, sino por capricho y que los trabajadores del hospital, agotados por esta pandemia, estamos hartos de las faltas de sensibilidad de la Consejería de Sanidad, que no hace otra cosa que penalizar cada día más a sus trabajadores", concluyen desde el CTS.



Finalmente, el PSOE de Salamanca ha criticado el traslado: "mientras el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca continúe siendo uno de los centros hospitalarios más saturados de Castilla y León" y, además, "siga registrando los datos tan graves desde el punto de vista epidemiológicos relacionados con la pandemia de Covid-19" han señalado la secretaria de sanidad, María García. Asimismo, los socialistas han recordado que "el virus sigue expandiéndose de forma incontrolada por la falta de organización y de estrategia de la Junta y la falta de recursos tanto materiales como humano destinados a la provincia por parte del ejecutivo regional que preside Alfonso Fernández Mañueco".