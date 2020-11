Sábado, 7 de noviembre de 2020

Once inicial del Salamanca UDS "B" en La Eragudina / @BaseUDS

Dura derrota del filial del Salamanca UDS a manos del Astorga (3-0). Los charros perdieron su condición de equipo invicto en un partido en el que Ibra Keita fue expulsado a la media hora de juego junto a un rival por una trifulca y tendrán que esperar al resto de resultados de la jornada para conocer el puesto que ocuparán tras llegar líder a la cuarta fecha de la Liga en Tercera División.

El ‘B’ volvió a ponerse por detrás en el marcador en el arranque del choque por tercera vez en este curso, aunque en anteriores ocasiones lograron revertir la situación para ganar o puntuar. No obstante, el tanto de Sergio en el arranque supuso un jarro de agua fría para los visitantes, que vieron cómo Miguen firmó el 2-0 en el minuto 19 de juego en la siempre complicada Eragudina.

Ante ello, Denilson Villa envió un disparo al poste y poco después se produjo una trifulca en la que Ibra Keita se encaró con el banquillo y vio la roja, al igual que Davo. Así, ambos equipos se quedaron con 10 jugadores sobre el césped a la media hora. Ya en la segunda mitad, Diego Peláez sentenció a los de Guillén con el 3-0.

El Salamanca UDS ‘B’ descansará la próxima semana y jugará un encuentro amistoso para no perder ritmo de competición. Además, Clay Silvas, que este domingo irá convocado con el primer equipo, fue titular, al igual que el brasileño Jorge Pedra, aunque el medio no puede jugar hasta enero. El once fue: Maik; Guareño, Egea, Romero, Elías; Pedra, Willy, Denilson; Ibra, Clay y Nico.