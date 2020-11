El PP se niega a que Béjar pague las copas del elenco de la película rodada en la ciudad

Viernes, 6 de noviembre de 2020

La concejala del Partido Popular, Olga García, ha denunciado públicamente el gasto de casi 20.000 euros de las partidas del presupuesto municipal destinadas a ayudas al COVID, en dietas para los actores de la película ‘Confinamiento incluido’, rodaje que ha tenido lugar el pasado verano en la ciudad.

El PP espera la respuesta de Francisca Andrés de Ciudadanos que ya manifestó que esperaba que el Ayuntamiento no corriera con los gastos

La Concejala Popular, ha criticado duramente a la alcaldesa, Elena Martín, porque una de las facturas que han podido ver desglosada, incluía el abono de bebidas alcohólicas: Rueda Verdejo, Johnnie Walker y White Label; lo que ha motivado que Olga García haya manifestado: “se le tenía que caer la cara de vergüenza, tenemos gente en Béjar que no llega a fin de mes, que no tiene para comer ni para pagar las facturas y usted pagando copas con el dinero de todos los bejaranos”.

García le ha recordado a la Alcaldesa antiguas declaraciones públicas en las que manifestaba “estén tranquilos los bejaranos, velo por cada euro de este ayuntamiento” y sin embargo ahora está pagando dietas y excesos a directores de cine sin renombre y a un productor que ha calificado de “proetarra”, desvelando el pasado de José Manuel Lara, que perteneció a ETA en los inicios de la banda terrorista.

El Partido Popular no ha aprobado las facturas de estos gastos que han llegado al Ayuntamiento, como ya anunció antes de iniciarse el rodaje, “dijimos que no le íbamos a pagar ni un café a ese señor con el dinero de todos los bejaranos y nosotros siempre cumplimos con nuestra palabra”, ha manifestado Olga García, y ha añadido que igual que el pasado martes, en la Comisión de Economía y Hacienda su grupo votó en contra de la aprobación de esas facturas, volverá a hacerlo cuando llegue la aprobación de las cuentas anuales y advierte que esas deben presentarse ante el Tribunal de Cuentas, y si hubiera algún otro grupo municipal que se abstuviera no podrán ser aprobadas.



La Concejala Popular considera un “despropósito” que se hayan utilizado fondos municipales de las partidas contra el COVID para abonar estos gastos, cuando hay negocios que van a tener que cerrar en Béjar por la pandemia y personas que no llegan a fin de mes “debía haberlo repartido en ayudas para todos los colectivos que tanto lo necesitan, para todos por igual” en alusión a que hay facturas de restaurantes por valor de 300 euros y otras por valor de 2.500 €, y añade “lo primero es ayudar a nuestra gente y si la Sra. Alcaldesa quiere ser tan espléndida, desde el PP le pedimos que la próxima vez lo pague ella misma de su desmesurado sueldo”.

Además Olga García ha manifestado que los 20.000 euros no son ninguna ayuda para la hostelería de Béjar, ya que tiene constancia de que Elena Martín, llamó personalmente a propietarios de restaurantes para preguntarles si estaban dispuestos a regalar la mitad de los menús del equipo de rodaje y los actores, que en principio iban a ser 15 personas y al final fueron el doble. Algunos de estos hosteleros aceptaron a correr con los gastos de la mitad de esos menús y otros no porque iban a perder dinero o a quedarse sin ganancias.

El Grupo Popular está esperando que se pronuncie la concejala de Ciudadanos, Francisca Andrés, que no asistió a la Comisión de Economía y Hacienda del pasado martes y ya manifestó con anterioridad que esperaría a ver las facturas para aprobarlas, pero que esperaba que el Ayuntamiento no corriera con los gastos de la película.