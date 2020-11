Los hosteleros de Candelario, al borde del cierre, piden ayuda a su Ayuntamiento

Carta de la asociacón Turismo Candelario Dada la situación en la que se encuentran los establecimientos de hostelería después de las últimas restricciones, y que somos el principal motor de la economía del municipio y quienes más estamos sufriendo esta crisis sanitaria, Nos encontramos con grandísimas pérdidas de facturación que están haciendo muy difícil la viabilidad de muchos negocios de este sector, y a pesar de las ayudas recibidas, estas ayudas han sido a través de los bonos por habitaciones, entendemos son insuficientes, el margen bruto hotelero suele rondar el 20%, es decir que en una ayuda de 600€, el margen bruto que nos queda es de 120€ que sería la ayuda real recibida y las que hay anunciadas van en la misma línea, las consideramos claramente insuficientes para la gravedad del momento.

Con el fin de lograr poder mantener los puestos de trabajo y la continuidad de nuestra actividad solicitamos al ayuntamiento se nos eximan los recibos municipales como el agua, basura, alcantarillado, terrazas, etc., ya que durante varios meses del presente año no hemos podido tener actividad o ha sido casi nula, y por lo tanto tampoco se han utilizado con normalidad esos servicios. Entendemos que está medida aún así, no garantiza la continuidad de nuestros negocios, pero nos sería de gran ayuda para lograrlo, por ello solicitamos se tenga en cuenta nuestra petición. Asociación Turismo Candelario