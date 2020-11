La Universidad de Salamanca baja la incidencia con 238 casos activos de Covid-19

Viernes, 6 de noviembre de 2020

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, ha destacado la "tendencia decreciente" en los casos activos de coronavirus dentro de la comunidad académica, en la que actualmente hay 238 registrados, y ha mostrado su deseo de "mantener esa tendencia" a la baja y "afianzarla con responsabilidad".

En un encuentro con los medios, donde ha dado a conocer una plataforma de la USAL para actualizar cada semana los datos con "información detallada, Rivero ha insistido en el "mensaje de responsabilidad" que la institución mantiene.

Sobre sus integrantes, "la inmensa mayoría está comportándose con responsabilidad" y, en cuanto a los que no lo hacen así, ha apuntado el interés de la USAL por "reaccionar" rápidamente para ayudar en la reducción de la incidencia.



Tras mostrar su "solidaridad y agradecimiento" con los profesionales sanitarios que combaten la pandemia desde el sistema sanitario, ha insistido en que "queda mucho por hacer" y en que la USAL tratará de "seguir alerta" para no cambiar la tendencia. En cuanto al modelo de "presencialidad segura", ha explicado que no hay motivo para cambiar ahora que, además, la tendencia de casos en la universidad es con tendencia a la baja y tras comprobar que los contagios que llegan "no se producen en las aulas".