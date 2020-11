El Guijuelo, a mostrar ambición y hambre en el Vero Boquete frente al Compostela

Viernes, 6 de noviembre de 2020

Al Guijuelo le toca mostrar ambición y hambre en el Vero Boquete frente al Compostela (sábado, 18:00 horas) este fin de semana. Los chacineros llegan con la moral reforzada a la cita tras lograr la primera victoria del curso al vencer al Salamanca UDS en el primer derbi charro de la presente campaña.

Dan Ojog y Lolo Plá son duda para la cita, por lo que podrían sumarse a Manu Molina y ser las bajas que tienen ‘Los Montes’ para la cuarta fecha del calendario de Liga, por lo que habrá que esperar a la convocatoria para no hacer muchas conjeturas de cara a un encuentro muy importante para los del Municipal ante un rival que aún no ha marcado.

Además, el próximo rival es más peligroso de lo que la tabla indica, según manifestó Jacobo en rueda de prensa: "El Compostela es un buen equipo al que no acompañan los resultados, hay que tener mucho cuidado. Si vamos con la mentalidad de que es un equipo que no marca, vamos a perder. Si vamos con intención de quedarnos a la defensiva, vamos a perder. El Compostela tiene el ataque muy trabajado. Es muy distinto no marcar porque no generas, o no marcar porque generas y no lo consigues, el caso del Compostela es de estos últimos. Es un equipo muy bueno cuando tiene el balón y para contrarrestar eso tenemos que poner fútbol en el campo".