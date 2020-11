Madrigal: “Tengo muchas ganas de anotar un gol en la Liga. Yo quiero jugar y estoy para cuando el míster me diga”

Jueves, 5 de noviembre de 2020

Luis Madrigal, jugador del Salamanca UDS, habla sobre cómo se complicó su lesión de rodilla y su regreso a los entrenamientos tras más de dos semanas en el dique seco y lo hace en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA.

Estado del grupo: “Lo bonito del fútbol es que cada fin de semana te da revancha. Hay que dar otra cara totalmente distinta al día del Guijuelo. Daré mi granito de arena. No sé si nos está afectando el hecho de jugar en sintético, porque con Las Rozas nos pasó igual, estamos acostumbrados a jugar en buenas canchas. El Guijuello salió con otro chip y nosotros no supimos entrarles al principio”.

Vuelta tras lesión: “Estoy muy contento porque no me duele y tengo muchas ganas de poder debutar ya en Liga con el equipo del Salamanca”.

Tiempo lesionado: “La verdad es que estuve un poco triste al principio. Después del partido en Las Rozas me sentí muy bien y me tocó anotar un gol. Me venía muy bien para arrancar el torneo, luego vino la lesión y después de una semana en el estudio vimos que se complicó y tuve un edema óseo, por eso tardé un poco más”.

Marcando en los entrenamientos: “De los goles vive un delantero y tengo muchas ganar de anotar un gol en Liga para lograr buenos resultados”.

Competencia en ataque: “Es muy buena. Los delanteros que estamos somos buenos y eso ayudará al equipo. Hay que darlo todo en los partidos”.

Titular: “Yo estoy para cuando el míster me diga. Estoy listo para cuando me toque entrar y si no es así, toca apoyar desde el banco. Yo quiero jugar”.

Primer gol en Liga: “Es para lo que trabaja uno y yo vengo con mucha ilusión de México para hacer goles acá y ojalá pueda hacerlo en el Helmántico en mi debut en la Liga”.