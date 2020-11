“El confinamiento domiciliario es una situación a la que vamos a llegar más pronto que tarde para bajar la alta incidencia”

Jueves, 5 de noviembre de 2020

Con los preocupantes datos de incidencia del Covid-19, tanto en Salamanca como en el resto de Castilla y León y de España, el confinamiento domiciliario parece estar cada vez más cerca. “Por lo que consideran los expertos, parece que es la única solución para bajar la alta incidencia que hay ahora mismo. Un confinamiento limitado en el tiempo, no tan largo como fue el primero, igual de una semana, parece que es la medida si queremos bajar la incidencia, otra cosa es si queremos vivir con esta incidencia y seguir haciendo la vida en esta situación de relativa nueva normalidad”, apunta Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca.

Convivir con el virus durante estos últimos meses no ha funcionado para frenar el impacto de la segunda ola, y es que, como señala Santa Cruz, “no lo hemos sabido hacer bien porque se ha llegado a una incidencia de transmisión comunitaria, y cuando se llega a un nivel de transmisión comunitaria, los rastreadores y las medidas para intentar contener no son suficientes”. “Ahora mismo estamos en una situación en que la medida realmente eficaz es el confinamiento domiciliario, lo demás es un poco alargar esta situación, porque lógicamente tiene muchas consecuencias, sobre todo laborales y económicas, pero también emocionales en las personas, es alargar una situación a la que más pronto que tarde vamos a llegar a ella”.

El presidente del Colegio de Médicos subraya la importancia de concienciar bien a la población, porque la responsabilidad individual es clave para evitar la expansión del coronavirus y frenar las severas consecuencias que ya demostrado esta pandemia. A esto respecto, hay algunas cuestiones que, como explica Santa Cruz, no contribuyen a tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos. “Ha habido muchos mensajes contradictorios y eso ha creado desorientación en la gente, y además creo, esto a nivel personal, que tampoco ha colaborado a tomar conciencia de ello el obviar imágenes de la situación de dolor y tragedia que estamos viviendo”, porque como explica “bien orientada esa información sería muy positiva para concienciar”. Y otra medida ineludible, “sancionar las conductas irresponsables de la gente, hay que ser muy tajante porque nos jugamos mucho”.



Hay otros mensajes que, de alguna manera, también pueden contribuir a que los ciudadanos bajen la guardia en las medidas contra el Covid-19, y es en lo relativo a poner fecha a la llegada de la vacuna. “Creo que son informaciones desafortunadas, porque es dar la impresión de que estamos a punto de encontrar una solución, una cosa es que todos deseamos que la vacuna esté ya y sea eficaz, y otra muy distinta es que haya una o varias vacunas que realmente sean eficaces y se administren a un elevado número de población mundial, y eso no se consigue de la no a la mañana”, explica el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca.

Y en estos días también se ha colado otro mensaje que alude a la Navidad, y a cómo se vivirán en tiempos de pandemia. A esto respecto, Santa Cruz considera que no hay que “crear unas falsas esperanzas, las falsas esperanzas cuando no se consiguen crean mayor disgusto, depresión e irritabilidad, creo que es un mal mensaje. Por más que quisiéramos todos que no fuera así”.

El presidente del Colegio de Médicos insiste en un mensaje: “Teniendo las medidas de precaución necesarias ser puede convivir, siendo responsables. Las medidas si se hacen bien son eficaces”. La mejor manera de plantar cara al coronavirus.