Los buitres matan a una vaca y dejan en los huesos al ternero recién parido en Morasverdes

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

A SAJA Salamanca ha denunciado un nuevo ataque de buitres a ganado vivo. En esta ocasión, las rapaces han embestido contra una vaca, en la madrugada del 4 de noviembre, que estaba pariendo.

Cuando la propietaria de la ganadería, situada en Morasverdes, de la comarca de Ciudad Rodrigo, ha acudido por la mañana ha echado en falta a la hembra. “La encontré muerta, con los ojos y las ubres picados, y del ternero sólo han dejado algunos huesos”, asegura Rosa María Rubio, quien lamenta que los buitres no tengan el suficiente alimento y ataquen al ganado indefenso. “Que los echen bien de comer, porque, si no, nos matan al ganado y todo son pérdidas”.



ASAJA Salamanca insiste una vez más a la Junta de Castilla y León que ampare, “en el sistema compensatorio de daños por fauna salvaje, indemnizaciones por los que causan los buitres. Las rapaces han cambiado, desde hace años, su modo de alimentación, han dejado de ser carroñeras y atacan a animales indefensos, sin que éstos tengan ninguna patología previa, que no se pueden mover ni huir en determinadas ocasiones, como en un parto. Son muchos los ataques que se suceden en la provincia de Salamanca, por buitres, debido a la falta de alimento. Los afectados no denuncian porque la Administración no lo contempla como indemnizable. Nadie se está haciendo cargo de esta situación”, zanja ASAJA Salamanca.