Puma Chávez y Monárrez se reincorporan a los entrenamientos del Salamanca UDS; Amaro y Nacho López siguen fuera del grupo

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

El Salamanca UDS recuperó efectivos en la sesión de entrenamiento de este miércoles, ya que Diego ‘Puma’ Chávez y Fernando Monárrez se reintegraron, mientras que Antonio Amaro y Nacho López no lo hicieron. Los dos mexicanos no se ejercitaron el lunes por molestias tras el derbi en Guijuelo, pero ya se encuentran aptos para las sesiones a las órdenes de Sergio Egea. Por su parte, el capitán, que apunta a varias semanas de baja como mínimo, y el lateral, que sufre un golpe en talón, no se han recuperado de sus problemas aún.

La primera práctica tras el día libre contó con la presencia de muchos futbolistas del filial como Jorge Pedra, Clay Silvas, Daniel Escalante, Luis Martínez, Elías, Maik y Lauren Egea, que se marchó a los pocos minutos de saltar al campo por un percance al comienzo del entreno tras un tiempo sin subir con el primer equipo.

Los tres porteros trabajaron de manera específica con Ángel Lozano y el resto realizaron un circuito de pesas, saltos y ejercicios de remates tras centros que fueron colgados por Carlos María Rodríguez y Álvaro Tejedor. Posteriomente, Memo Calvillo ordenó a los futbolistas hacer coordinación con balón y rondos, momento el que imperó el buen rollo entre todos los presentes con un bromista Kristian Álvarez que le llegó a decir a Ohemeng: “El domingo metes gol”.

Por otra parte, Sergio Egea se marchó del Anexo al Estadio Helmántico a mitad de sesión, posiblemente para interesarse por el estado de su hijo Lauren, por lo que su segundo entrenador y el preparador físico fueron los encargados de llevar la batuta en un entrenamiento que sirvió para encarar el partido del domingo con el Racing de Ferrol.

Fotos: Carlos Cuervo