La Hermandad de Jesús Nazareno suspende la mayoría de las actividades de la campaña de Navidad

Martes, 3 de noviembre de 2020

No habrá renovación de cargos en la Hermandad y se mantendrá la venta del calendario solidario con fotografías ganadoras de otras ediciones

La Junta Directiva de Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias, de la parroquia de Santa Mª la Mayor de Béjar, informa que, debido a la situación epidemiológica no se celebrará la asamblea general anual y continuarán en sus cargos Olga García, Rosario Francés y Jesús Francés, en calidad de Hermana Mayor, Tesorera y Vocal respectivamente. Además se suspenden también las actividades de otros años de la campaña de Navidad.

Esta decisión se ha tomado debido a que en el mes de marzo no se pudo celebrar la Asamblea General Ordinaria por el confinamiento, y según los estatutos dicha asamblea debería tener lugar, como muy tarde, en el último trimestre del año, para llevar a cabo la renovación de cargos, la presentación de cuentas, y organizar la programación de la campaña de Navidad. Pero dadas las circunstancias de la pandemia, la Junta Directiva ha consultado a la Secretaría General de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Plasencia, y según las indicaciones del Sr. Obispo, no se convocará la asamblea para evitar riesgos y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. No obstante si algún hermano está interesado en el estado de cuentas podrá solicitarlo a Secretaría.



La Junta Directiva ha decidido también suspender el rally fotográfico, la muestra de Belenes, el Belén Viviente y todas las actividades de la campaña navideña, no obstante, debido a que los beneficios de esta campaña eran en favor de Cáritas y este año las necesidades de esta institución son mayores que nunca, se mantendrá la venta de calendarios de pared, que se confeccionarán con las fotografías ganadoras de anteriores ediciones. Estos calendarios se venderán directamente en la sede de Cáritas por 3,50 € cada uno, aunque los hermanos de la cofradía podrán también encargárselos a los miembros del la Junta Directiva.

El próximo día siete de noviembre se celebrará, en la iglesia de Santa María, una misa por todos los Hermanos difuntos, que tendrá lugar a las siete de la tarde, pero se recuerda a los asistentes que el aforo no podrá sobrepasar el 30 % permitido.