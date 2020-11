El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León entrega los galardones de su ‘Premio de Periodismo Esencial’

Martes, 3 de noviembre de 2020

Estos premios “surgen de la necesidad de poner en valor los trabajos periodísticos de calidad realizados durante los primeros meses de la pandemia”

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León eligió la Casa de las Conchas de Salamanca para realizar el acto de entrega de los galardones de su ‘Premio de Periodismo Esencial’. Con este certamen el Colegio ha querido poner en valor los trabajos periodísticos de calidad que se han desarrollado en nuestra comunidad autónoma desde el inicio de la pandemia de la Covid-10 hasta la finalización del primer confinamiento.

El decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga, remarcó que estos premios “surgen de la necesidad de poner en valor los trabajos periodísticos de calidad realizados durante los primeros meses de la pandemia, en los que los periodistas ejercieron su labor profesional de manera ética y respetando el código deontológico, que es lo que precisamente nos diferencia de otro tipo de comunicaciones que distan mucho de ser periodismo. Esta es la razón por la que impulsamos este galardón, que también queremos sea entendido como un reconocimiento a todos los periodistas de la comunidad autónoma que día a día honran a nuestra profesión”.

El primer premio de este certamen recayó en la serie de podcast ‘Cuarentena’ de la periodista salmantina Elena Martín, compuesta por 13 episodios de distinta duración cada uno, en los que se aborda la crisis de la Covid-19 desde distintas perspectivas, siempre con voces en primera persona. En su decisión, el jurado tuvo en cuenta la gran calidad de dicho podcast, tanto en el contenido como en el montaje, y destacó que el caso de Elena Martín es un ejemplo de cómo a pesar de no contar con un gran medio de comunicación detrás, un periodista también puede hacer un trabajo de calidad. En su intervención, Elena Martín afirmó que “con este reconocimiento me gustaría reivindicar dos cosas: la figura del periodista autónomo, cada vez más presente, con la consiguiente posibilidad de hacer periodismo al margen de grandes siglas de grupos mediáticos; y la relevancia del podcast como formato. Es cierto que vive un momento de máximo esplendor, pero me gustaría que su papel como género periodístico fuera mayor y más tenido en cuenta por los medios, ya que las posibilidades para contar historias a través del audio son extraordinarias”.

Por su parte, los dos accésits fueron para el periodista leonés Álvaro Caballero, del Diario de León, por su serie de reportajes publicados bajo el nombre de ‘Puertas afuera’ y para los Servicios Informativos de RTVCyL por sus dos programas en directo ‘Más que palabras. Especial Coronavirus y Estado de Alarma’.

‘Puertas afuera’ está compuesta por 44 reportajes, en los que el lector encontró decenas de testimonios recogidos en la calle y que reproducían preocupaciones,

desvelos y temores de más de 400 personas, cuyas vivencias representaban un drama sanitario, social y económico sin precedentes. El día a día de los consultorios rurales, la proeza de los profesionales que estuvieron en la primera fila, la pareja que aguantó 62 años y murió con dos horas de diferencia y el desgarro en los cementerios solitarios fueron algunos de los temas que el periodista del Diario de León plasmó en sus crónicas. Su autor, Álvaro Caballero, destacó en su discurso que “en los peores tiempos para el negocio y los mejores para el periodismo, la prensa ha demostrado que debe ser esencial. No se trata de convertirse en protagonista, ni en actor de los hechos, sino en estar ahí para contarlo, sin más. Tuvimos el privilegio de poder estar ahí y encontramos cómo contarlo, por encima de las trabas y los intentos de convertir la información en un discurso uniforme: eso es lo esencial, esa es la clave de esta profesión”.



Por su lado, el accésit otorgado a los Servicios Informativos de RTVCyL por ‘Más que palabras’ viene a reconocer el gran papel que jugó la televisión durante la pandemia, siendo los dos directos emitidos los sábados 14 y 21 de marzo un claro ejemplo del servicio público que siempre debe estar presente en la actividad de cualquier medio de comunicación. El jurado valoró las 20 conexiones en directo realizadas con los reporteros por toda la comunidad autónoma, las 10 entrevistas realizadas por videoconferencia y la participación en el plató de siete expertos en diferentes materias. Su presentadora, Lucía Rodil, fue la encargada de recoger el premio en nombre de todas las personas que hicieron posible la emisión de estos dos programas y anunció que el importe del galardón lo donarán a Proyecto Hombre. “Es un honor que nuestros compañeros de profesión nos reconozcan por hacer buen periodismo y por servir a los ciudadanos. Era lo que teníamos que hacer, acompañar a nuestros espectadores y darles información veraz en aquellas noches de marzo llenas de incertidumbre. Desde el inicio de la pandemia todos los integrantes de informativos de Castilla y León Televisión están haciendo un gran esfuerzo diario y este premio es sin duda muy reconfortante”, señaló Lucía Rodil en su intervención.

El ’Premio de Periodismo Esencial’ del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León tiene una dotación económica de 3.000 euros, de los que 2.000 euros han sido para Elena Martín, mientras que cada uno de los accésit recibió 500 euros.