El Ayuntamiento estudia la ampliación de medidas de apoyo a los afectados por nuevas restricciones

Martes, 3 de noviembre de 2020

El alcalde ha explicado que el objetivo es "incrementar todavía más el apoyo desde el punto de vista tributario"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado que el consistorio está "estudiando" la posibilidad de ampliar las medidas ya puestas en marcha en apoyo a los sectores afectados por nuevas restricciones.

En un encuentro con los medios de comunicación en su visita a las instalaciones deportivas del pabellón Río Tormes, el regidor municipal ha explicado que el objetivo es "incrementar todavía más el apoyo desde el punto de vista tributario".

Asimismo, ha puesto de relieve otras acciones puestas en marcha recientemente como la nueva tarjeta de fidelización para el comercio local, que permite a los clientes acumular descuentos para la compra en librerías o para entradas a espectáculos culturales y otros servicios municipales.

Se trata, según sus palabras, de "seguir estando ahí, liderando el apoyo" para sectores como el comercio y la hostelería, que tienen una incidencia en el empleo "muy importante" dentro de la ciudad.

Asimismo, ha mostrado su deseo de que la Junta aporte las "disposiciones oportunas", como "ya ha ido haciendo", para el apoyo a los sectores afectados por las nuevas restricciones contra la pandemia, que suponen el cierre temporal de hostelería y grandes superficies comerciales.

Ante el aumento de casos de coronavirus, ha reconocido que las limitaciones que se están dando eran ya esperadas y que cree que desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ya tenían "asumido" que las medidas anunciadas se podían producir.

En cuanto a la ampliación de terrazas de estos negocios, que han ocupado en los últimos meses más zonas de espacio público para separar mesas o colocar nuevas al aire libre con el propósito de facilitar su viabilidad, ha reseñado que "inmediatamente" puedan volver a abrir, contarán de nuevo con ese espacio como apoyo.

En cuanto a instalaciones deportivas y nuevas limitaciones de uso, el alcalde ha apuntado que el Ayuntamiento se está adaptando a las medidas propuestas desde las autoridades sanitarias competentes, unas restricciones que en este y otros ámbitos "pueden ir a mayores" en próximas fechas, ha reconocido.



Críticas a las partidas "irrisorias" para las entidades locales

Por otra parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha criticado las partidas "irrisorias" que contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El primer edil ha señalado que "no se ven" en el documento público los 5.000 millones de euros de fondos adicionales por la COVID que pedían las entidades locales, ni "tampoco" los 3.000 millones que se dijeron después del acuerdo con la FEMP.

A este respecto, García Carbayo ha manifestado que espera que esto no sea así para pasar "factura" por el "descalabro" que tuvo el Ejecutivo en sede parlamentaria cuando no se aprobó el real decreto por los remanentes". "No sería lo propio de una ministra", ha dicho en referencia a esta hipótesis y en alusión a la responsable estatal de Hacienda, María Jesús Montero.

En cuanto a la partida para transporte, ha lamentado que sea "la misma", con 51 millones de euros, que en el pasado documento presupuestario y que "no se dice nada" de aportaciones "adicionales" por las pérdidas de los consistorios en el transporte debido a la bajada de usuarios y a las restricciones de aforos y horarios por la pandemia.

Respecto a la entrega para ayuntamientos de los fondos europeos, ha reseñado que llegarán unos 1.400 millones de los 140.000 millones destinados a España desde Europa, lo que supone un uno por ciento, que es "una migaja que no está a la altura del esfuerzo de los ayuntamientos" para reactivar la economía de sus localidades y aportar medidas sociales por la crisis asociada al coronavirus.

Para finalizar, como síntesis de sus declaraciones, el alcalde de Salamanca ha hecho hincapié en "el nulo compromiso" del actual Ejecutivo estatal "con ayuntamientos y diputaciones" al aportar para estas entidades una cuantía "irrisoria".