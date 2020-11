La Junta de Castilla y León decreta el cierre de la hostelería y la restauración a partir del viernes

Martes, 3 de noviembre de 2020

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en una comparecencia institucional sin preguntas ofrecida en la mañana del martes el cierre a partir de las 0.00 horas del próximo viernes 6 de noviembre de todos los establecimientos de hostelería y restauración de la comunidad, salvo para los servicios de comida para llevar y reparto a domicilio.

Además, la Junta también establece a partir del viernes (y sin fecha concreta de finalización) el cierre de todos los centros y parques comerciales de Castilla y León, pudiéndose mantener abiertos los establecimientos de comercio minorista (con las oportunas limitaciones de aforo).

Por otro lado, el organismo autonómico decreta el cierre de las instalaciones deportivas que no se encuentren al aire libre, salvo para acoger práctica deportiva oficial, en la cual no podrá haber espectadores en ningún caso. Además, no podrá haber ningún tipo de visitas del exterior a las residencias de ancianos y a los centros de menores.



Antes de la entrada en vigor de las medidas a las 0.00 horas del próximo viernes 6 de noviembre, deberán ser sometidas a ratificación judicial, según explicó en la mañana del martes Alfonso Fernández Mañueco, quién asimismo apuntó que la actual declaración del estado de alarma a nivel nacional “no permite ir más allá” de estas medidas, pidiéndole al Gobierno de España que establezca los mecanismos oportunos para poder decretar más medidas en otros ámbitos.