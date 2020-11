Tres equipos de Salamanca en Segunda B, un hito.

Sin duda, es un hito positivo que participen tres equipos en esta categoría. Y, nuevamente, se confirmó que las tres plantillas ficharon demasiados jugadores y mantuvieron a unos pocos. Una política “equivocada” según mi opinión, los aficionados nunca acabarán conociendo a su equipo ni éste consolidará un estilo mínimo de actuación. Los datos son éstos: Llegan 14 jugadores nuevos a Guijuelo y tan solo siguen 6; en Unionistas llegan 16 y permanecen 4; y en la UDS llegan 14 y se quedan 6. Una proporción excesiva de bajas, de esta manera es difícil enraizar a la plantilla con el club, no digamos los seguidores que no congenian con facilidad. Esta crítica la repito permanentemente, pero es una constante todas las temporadas. Y no digamos la falta de sensibilidad con los jugadores locales.

La Federación Española de Fútbol anunció que la competición en la temporada 2020/21 se desarrollará en tres fases para los más de cien equipos de la categoría de bronce. Primera: Competición regular; Segunda: Fase Segunda División, Primera División RFEF y Permanencia en Segunda División RFEF; Tercera: Play Off Ascenso a Segunda División. La Primera Fase (A y B) se configura en un total de 18 partidos en 18 jornadas para los grupos de 20 equipos y en 20 partidos en 22 jornadas para los grupos de 21 equipos, a disputar en cada subgrupo de diez u once equipos denominados cada uno de ellos A y B en cada uno de los cinco grupos. Los clubes participantes se enfrentarán a doble vuelta mediante el sistema de puntos. Los clubes que se clasifiquen en los tres primeros puestos de los diez grupos accederán a la Segunda Fase para Segunda División, los clasificados en los puestos del cuarto al sexto (al 7º en los subgrupos de 11 equipos) accederán a la Segunda Fase para Primera División RFEF y los clasificados del séptimo al décimo lugar (del 8º al 11º en los subgrupos de 11 equipos) accederán a la Fase por la Permanencia en Segunda División RFEF. Un buen galimatías, lean con detalle pues no es fácil comprenderlo a la primera. Hay otra serie de detalles que resultaría farragoso entrar a significar.



En toda esta marabunta competitiva, los tres equipos salmantinos se presentan a la temporada con unos valores técnicos y unos presupuestos complicados. La web de referencia internacional en el mundo del fútbol, “Transfermarkt”, publica el valor medio de mercado del Salamanca que asciende a 278.947 euros por jugador. A continuación, conocemos el valor de Unionistas que asciende a 153.333. euros y el Guijuelo llega a los 147.222 euros. Por tanto, el equipo más caro es el de la UDS y debería corresponderse con su clasificación final; aunque muchas veces no se corresponda con la realidad. Es curioso saber que el Salamanca cuenta en sus filas con algunos jugadores con un valor de mercado muy superior a la media, hasta cinco jugadores alcanzan al menos el medio millón de euros de valor de mercado, destacando el “Puma” Chavéz con 800.000 euros lo que convierte a otros muchos en “Gatitos”… Sinceramente, me llevo una sorpresa cuando me entero que Delorenzi vale 725.000 euros; Madrigal 500.000 eu.; Lacerda 500.000 eu.; Télles 500.000 eu.; Jorge Mora 325.000 eu.; Mario Gómez 250.000 eu.; Nespral 250.000 eu… Etcétera. Solo reseñar, con el precio de uno de estos jugadores, se podría invertir en la labor de cantera que estos equipos tienden a olvidar.

Salamanca, 3. Noviembre. 2020.