Al Dépor le basta con un minuto para ganar a Unionistas (0-1)

Domingo, 1 de noviembre de 2020

Serna no puede evitar el tanto de Héctor Hernández en el primer minuto de juego / Lydia González

Al Dépor le bastó con un minuto para ganar a Unionistas (0-1), ya que los charros sufrieron su primera derrota de la temporada tras encajar un gol de Héctor Hernández nada más arrancar el partido en el Reina Sofía en la tercera jornada del campeonato de Liga en el subgrupo 1A de Segunda División B.

Por su parte, Hernán Pérez decidió introducir cambios en su alineación al apostar por tres centrocampistas y retirar a Aythami del once. Sin embargo, el potencial del cuadro gallego tardó poco tiempo en hacer efecto con un tanto de Héctor Hernández a las primeras de cambios, lo que tiró completamente abajo los planes locales.

Pese a ello, los blanquinegros lograron reaccionar y no hundirse anímicamente ante un rival superior sobre el papel. De hecho, en el minuto 19 de juego, Jon Rojo reclamó un penalti por mano, pero el colegiado no decretó absolutamente nada. La banda izquierda con el lateral y Carmona hizo daño al adversario en la tarde de este domingo, pero no llegó a concretar en tanto a favor, aunque Álex Rey la tuvo en sus botas al filo del descanso para igualar la contienda. Finalmente, los de Fernando Vázquez se fueron con ventaja.

En la segunda mitad, el duelo siguió sin movimiento en el luminoso y lo más destacado estuvo en las acciones de Aythami, que con un remate de chilena pudo firmar el gol de la jornada, y Claudio Beauvue, que estuvo cerca de poner el 0-2 a favor de los intereses de los de Riazor. Además, Javi Navas se marchó lesionado tras regresar de un problema físico que se hizo en Melilla hace unas semanas y Marín dispuso de la última opción para firmar las tablas, pero falló. De este modo, Unionistas sufrió su primera derrota del curso tras tres fechas del calendario.

Fotos: Lydia González