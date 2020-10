Unionistas, ante el más difícil todavía: ganar al todopoderoso Deportivo de La Coruña

Sábado, 31 de octubre de 2020

Unionistas está ante el más difícil todavía: ganar al todopoderoso Deportivo de La Coruña (domingo, 16:00 horas). Los charros recibirán a los gallegos, con la duda de Manu Viana, en su feudo tras firmar un buen arranque de Liga al ganar al Compostela y alcanzar un respetable empate en casa del Pontevedra.

Ambos conjuntos llegarán al encuentro de este mismo fin de semana con la misma situación clasificatoria: 4 puntos logrados de 6 posibles hasta la fecha. No obstante, los de Fernando Vázquez son claros favoritos para lograr el ascenso en el subgrupo 1A, aunque aún no se han hecho a la categoría.

Además, Unionistas tendrá a su favor la superficie sobre la que se desarrollará el duelo, puesto que es de césped artificial, un tipo de tapete al que los de Riazor no están nada acostumbrados, motivo por el que su entrenador tuvo que cambiar los lugares de entrenamiento durante esta semana para adaptarse al Reina.

Mientras, en el apartado de bajas, Hernán Pérez dijo en rueda que Javi Navas se encontraba bien, pero que Manu Viana estaba “medio-medio”, por lo que es el único futbolista que pueda no estar en la cita por lesión. Mientras, el Dépor no contará con sus dos laterales titulares: Eneko Bóveda, que le marcó al Salamanca UDS en el 96’ el 2-1 definitivo, y Salva Ruiz, por lo que Jorge Valín y Héctor Fernández podrían ser de la partida. Además, Diego Rolán sigue en Uruguay y tampoco estará en una Salamanca a la que regresará Miku, ex de la UDS hace muchos años ya.